Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Леся Никитюк показала фото на прогулке с 5-месячным сыном Оскаром

Леся Никитюк, телеведущая
Ведущая Леся Никитюк | Фото: Instagram

Украинская телезвезда растрогала поклонников, поделившись редкими кадрами своих осенних будней с пятимесячным сыном Оскаром.

Ведущая Леся Никитюк, которая тщательно оберегает лицо малыша от посторонних глаз, показала, как вместе с ним проводит время. Звезда уделяет внимание его развитию и прогулкам на свежем воздухе. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.

Леся Никитюк
Никитюк назвала сына Оскаром
Фото: Instagram

На днях в своих "сториз" новоиспеченная мама показала, как занимается ранним развитием сына. На опубликованном фото можно увидеть крошечные ручки мальчика и детскую книжечку. К идиллическому моменту также присоединился песик Рафик.

"Мои лапульки", — подписала кадр ведущая.

Несмотря на плотный график, Леся Никитюк находит время, чтобы побыть с сыном, отдохнуть на свежем воздухе, а также заняться его развитием.

Відео дня
Леся Никитюк с сыном
Леся Никитюк гуляет с сыном
Фото: Instagram

Телеведущая и ее муж, военнослужащий Дмитрий Бабчук, недавно поделились радостной вестью. Пара окрестила своего первенца в историческом Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, звезда показала фигуру спустя два месяца после родов.