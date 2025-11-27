Леся Никитюк показала фото на прогулке с 5-месячным сыном Оскаром

Украинская телезвезда растрогала поклонников, поделившись редкими кадрами своих осенних будней с пятимесячным сыном Оскаром.

Ведущая Леся Никитюк, которая тщательно оберегает лицо малыша от посторонних глаз, показала, как вместе с ним проводит время. Звезда уделяет внимание его развитию и прогулкам на свежем воздухе. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.

Никитюк назвала сына Оскаром Фото: Instagram

На днях в своих "сториз" новоиспеченная мама показала, как занимается ранним развитием сына. На опубликованном фото можно увидеть крошечные ручки мальчика и детскую книжечку. К идиллическому моменту также присоединился песик Рафик.

"Мои лапульки", — подписала кадр ведущая.

Несмотря на плотный график, Леся Никитюк находит время, чтобы побыть с сыном, отдохнуть на свежем воздухе, а также заняться его развитием.

Леся Никитюк гуляет с сыном Фото: Instagram

Телеведущая и ее муж, военнослужащий Дмитрий Бабчук, недавно поделились радостной вестью. Пара окрестила своего первенца в историческом Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

