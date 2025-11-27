Леся Нікітюк показала фото на прогулянці з 5-місячним сином Оскаром

Українська телезірка зворушила шанувальників, поділившись рідкісними кадрами своїх осінніх буднів із п'ятимісячним сином Оскаром.

Ведуча Леся Нікітюк, яка ретельно оберігає обличчя малюка від сторонніх очей, показала, як вони проводить час разом. Зірка приділяє увагу його розвитку та прогулянкам на свіжому повітрі. Відповідні знімки опубліковані в Instagram.

Нікітюк назвала сина Оскаром Фото: Instagram

Цими днями у своїх "сторіз" новоспечена мама показала, як займається раннім розвитком сина. На опублікованому фото можна побачити крихітні ручки хлопчика та дитячу книжечку. До ідилічного моменту також доєднався песик Рафік.

"Мої лапульки", — підписала кадр ведуча.

Попри щільний графік, Леся Нікітюк знаходить час, щоб побути із сином, відпочити на свіжому повітрі, а також зайнятися його розвитком.

Леся Нікітюк гуляє із сином Фото: Instagram

Телеведуча та її чоловік, військовослужбовець Дмитро Бабчук, нещодавно поділилися радісною звісткою. Пара охрестила свого первістка в історичному Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

