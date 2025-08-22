Леся Никитюк показала фигуру спустя два месяца после родов (фото)

37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк показала стройную фигуру спустя чуть больше двух месяцев после родов. Звезда экрана вернулась к работе, приступив к съемкам нового сезона шоу "Хто зверху?".

Никитюк поделилась закулисьем проекта "Нового канала", выложив свое селфи из гримерки в Instagram. На фото она позирует в нижнем белье и штанах с животным принтом.

Знаменитость никак не подписала кадр, на котором продемонстрировала стройную талию и уложенные светлые волосы.

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Возвращение "Хто зверху?"

Уже стартовали съемки нового сезона шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом, для которого это будет дебютом в проекте.

"Владимир пришел ко мне. Первый ведущий, который пришел ко мне в гримерку и принес подарки. Притула приходил, но подарков не носил. Вчера арбуз, сегодня кофе какой-то крутой. Поэтому он и ведущий "Хто зверху?" — отметила Никитюк.

В начале года на фоне слухов о беременности звезда экрана показала видео-бэкстейдж шоу "Хто зверху?" и написала, что это последний ее сезон в проекте. Впоследствии ведущая удалила этот абзац, но "скрины не горят".

Леся Никитюк и Владимир Дантес работают вместе Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

15-го августа первенцу ведущей исполнилось 2 месяца. Никитюк родила в Киеве 15 июня. Пока имя ребенка не раскрывают публике. Лицо первенца мама также скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

