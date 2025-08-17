"Тяжело без тебя": Леся Никитюк показала, как проходит ее день с малышом без мужа

Телеведущая поделилась откровенным снимком из повседневной жизни и призналась, что материнство оказалось для нее непростым вызовом. Звезда не только показала, как выглядит ее день наедине с малышом, но и выразила благодарность всем женщинам, которые самостоятельно справляются с многочисленными обязанностями.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой, поделилась в своем Instagram в stories откровенными мыслями о материнстве.

Знаменитость опубликовала фото из лифта собственного дома, где ее руки полностью заняты пакетами, покупками и детскими вещами. На кадре видно игрушки, одеяло и другие необходимые вещи для малыша.

Никитюк также обратилась к своему жениху и отцу ребенка Дмитрию Бабчуку, который сейчас проходит военную службу, трогательно отметив: "Тяжело без тебя".

Фото: Леся Никитюк/ Instagram Фото: Леся Никитюк/ Instagram

Телеведущая признала, что порой чувствует усталость, но в то же время подчеркнула, что искренне восхищается всеми мамами, которые умеют совмещать заботу о детях и быт.

"Низкий поклон всем матерям и женщинам, которые могут на каждый палец пакет повесить", — написала она.

Ведущая Леся Никитюк в начале 2025 года обручилась с Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали говорить о ее вероятной беременности.

Никитюк стала матерью 15 июня этого года. Телеведущая родила первенца в одном из роддомов Киева. Лицо ребенка, как и имя, звездная мама скрывает. О беременности она узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Избранником Леси Никитюк является Дмитрий Бабчук — украинский военный. Он активно ведет социальные сети и имеет значительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 77 тысяч пользователей. В своем профиле он в свое время отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины".

