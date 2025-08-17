"Важко без тебе": Леся Нікітюк показала, як проходить її день з малюком без чоловіка

Телеведуча поділилася відвертим знімком із повсякденного життя та зізналася, що материнство виявилося для неї непростим викликом. Зірка не лише показала, який вигляд має її день наодинці з малюком, а й висловила подяку всім жінкам, які самотужки справляються з численними обов’язками.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка кілька місяців тому вперше стала мамою, поділилася у своєму Instagram в stories відвертими думками про материнство.

Знаменитість опублікувала фото з ліфта власного будинку, де її руки повністю зайняті пакунками, покупками та дитячими речами. На кадрі видно іграшки, ковдру та інші необхідні речі для малюка.

Нікітюк також звернулася до свого нареченого й батька дитини Дмитра Бабчука, який зараз проходить військову службу, зворушливо зазначивши: "Важко без тебе".

Телеведуча визнала, що часом відчуває втому, але водночас підкреслила, що щиро захоплюється всіма мамами, які вміють поєднувати турботу про дітей та побут.

"Низький уклін усім матерям і жінкам, які можуть на кожен палець пакунок повісити", – написала вона.

Леся Нікітюк: сімейне життя зірки

Ведуча Леся Нікітюк на початку 2025 року заручилася з Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про її ймовірну вагітність.

Нікітюк стала матір'ю 15 червня цього року. Телеведуча народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Обличчя дитини, як і ім'я, зіркова мама приховує. Про вагітність вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Обранцем Лесі Нікітюк є Дмитро Бабчук — український військовий. Він активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 77 тисяч користувачів. У своєму профілі він свого часу зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України".

