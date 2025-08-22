Леся Нікітюк показала фігуру через два місяці після пологів (фото)

37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк показала струнку фігуру через трохи більше як два місяці після пологів. Зірка екрану повернулася до роботи, приступивши до зйомок нового сезону шоу "Хто зверху?".

Нікітюк поділилася залаштунками проєкту "Нового каналу", виклавши своє селфі з гримерки в Instagram. На фото вона позує в спідній білизні та штанах з тваринним принтом.

Знаменитість ніяк не підписала кадр, на якому продемонструвала струнку талію та укладене світле волосся.

Леся Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Повернення "Хто зверху?"

Уже стартували зйомки нового сезону шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом, для якого це буде дебютом у проєкті.

"Володимир прийшов до мене. Перший ведучий, який прийшов до мене у гримерку та приніс подарунки. Притула приходив, але подарунків не носив. Вчора кавун, сьогодні кава якась крута. Тому він і ведучий "Хто зверху?" — зазначила Нікітюк.

На початку року на фоні чуток про вагітність зірка екрану показала відео-бекстейдж шоу "Хто зверху?" та написала, що це останній її сезон у проєкті. Згодом ведуча видалила цей абзац, але "скріни не горять".

Леся Нікітюк та Володимир Дантес працюють разом Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

15-го серпня первістку ведучої виповнилося 2 місяці. Нікітюк народила в Києві 15 червня. Поки імʼя дитини не розкривають публіці. Обличчя первістка мама також приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

