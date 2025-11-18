Леся Никитюк впервые призналась, правда ли, что ее сына родила суррогатная мать

После появления на свет сына Леси Никитюк в социальных сетях разошлись слухи о том, что ее ребенка якобы родила суррогатная мать. Телеведущая впервые публично объяснила, откуда взялись эти выдумки и почему они стали для нее болезненными.

Леся Никитюк поделилась историей, которую ей пересказала знакомая из Хмельницкого. Однажды она случайно услышала разговор двух девушек, которые громко обсуждали материнство телеведущей. Мол, в 37 лет Леся якобы уже слишком стара, чтобы рожать самостоятельно, поэтому не обошлось без суррогатной матери. В интервью журналу "Клац" телеведущая впервые призналась, так ли это на самом деле.

Леся Никитюк и суррогатное материнство

"Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 — это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 — тоже ок. Замораживать яйцеклетки — ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту", — заявила она, отметив, что эти слухи не имеют никакого отношения к реальности.

Леся Никитюк с семьей в роддоме Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк подчеркнула, что главная проблема не в самих слухах, а в отношении общества к женщинам, которые рожают в зрелом возрасте или не состоят в браке.

Манипуляции в медиа

По словам звезды экрана, в медиа годами акцентировали слово "незамужняя", а вопрос о свадьбе она слышала почти всю взрослую жизнь. Когда в ее жизни появился любимый Дмитрий, люди сразу начали писать, что наконец наступил "правильный момент".

"Если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать — какого черта?" — добавляет Леся Никитюк.

Леся Никитюк со своим возлюбленным, Дмитрием Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Она также призналась, что некоторое время чувствовала вину из-за того, что не соответствует чужим ожиданиям, однако с годами научилась не реагировать на подобное давление.

