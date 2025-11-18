Леся Нікітюк вперше зізналась, чи справді її сина народила сурогатна матір

Після появи на світ сина Лесі Нікітюк у соціальних мережах розійшлись чутки про те, що її дитину нібито народила сурогатна матір. Телеведуча вперше публічно пояснила, звідки взялися ці вигадки та чому вони стали для неї болючими.

Леся Нікітюк поділилась історією, яку їй переповіла знайома з Хмельницького. Одного разу вона випадково почула розмову двох дівчат, які голосно обговорювали материнство телеведучої. Мовляв, у 37 років Леся нібито вже надто стара, щоб народжувати самостійно, тому не обійшлось без сурогатної матері. В інтерв’ю журналу "Клац" телеведуча вперше зізналась, чи так це насправді.

Леся Нікітюк і сурогатне материнство

"Це принизливо. Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту", – заявила вона, відмітивши, що ці чутки не мають жодного стосунку до реальності.

Леся Нікітюк з родиною у пологовому будинку Фото: Instagram lesia_nikituk

Нікітюк наголосила, що головна проблема не у самих чутках, а у ставленні суспільства до жінок, які народжують у зрілому віці або не перебувають у шлюбі.

Маніпуляції в медіа

За словами зірки екрана, в медіа роками акцентували слово "незаміжня", а запитання про весілля вона чула майже все доросле життя. Коли у її житті з’явився коханий Дмитро, люди одразу почали писати, що нарешті настав "правильний момент".

"Якщо я не показую стосунків, то, виявляється, автоматично самотня. Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса?" — додає Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк зі своїм коханим, Дмитром Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Вона також зізналася, що певний час відчувала провину через те, що не відповідає чужим очікуванням, однак з роками навчилася не реагувати на подібний тиск.

