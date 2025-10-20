Леся Нікітюк вперше показала сина: який вигляд має хлопчик (фото)

Відома українська телеведуча опублікувала шість кадрів з малюком. На фотографіях можна побачити, як вона тримає на руках і годує сина. До цього зіркова мама оберігала новонародженого від громадськості.

38-річна Леся Нікітюк вперше публічно показала свого малюка, організувавши імпровізовану домашню фотосесію. Кадри розміщені в Instagram зірки 19 жовтня, у її день народження.

"Сьогодні мій день народження, але насправді мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам тебе", — пише Леся Нікітюк.

Телеведуча опублікувала серію кадрів Фото: Instagram

Телеведуча поки не розголошує ім'я хлопчика, однак в інтернеті уже є кілька версій, жодна з яких офіційно не підтверджена.

Нікітюк разом з сином Фото: Instagram

Родичі, колеги й друзі у коментарях привітали зірку екрану зі святом, а також побажали малюкові щастя.

"Леся, яке щастя бачити тебе такою щасливою! Нехай цей стан триває вічність! Люблю! З Днем Народження, космічна жінка", — пише Маша Єфросиніна;

"Будь завжди щаслива, захоплююся твоєю силою вже стільки років, а ти все молодшаєш ніби!" — додала Jerry Heil;

Анна Трінчер пише: "Божеее, така ти красива";

"Найщасливіші миті. Як зворушливо!!! Лесюню, мила, прекрасна! Вітаю з твоїм днем!" — побажала Ольга Сумська;

"Це насправді найбільша радість! З Днем тебе, красотка, і нехай твій мужчинка робить маму щасливою завжди", — прокоментувала Mamarika.

Нікітюк народила від військовослужбовця Фото: Instagram Нікітюк народила від військовослужбовця Фото: Instagram

До вітань приєдналась офіційна сторінка "Нового каналу", де Леся Нікітюк працює телеведучою.

"Щиро вітаємо з цим важливим днем. Нехай кожен день приносить безмежне щастя, а життя буде наповнене світлими й теплими моментами", — йдеться в офіційній заяві.

Телеведуча не розголошує імені дитини Фото: Instagram

