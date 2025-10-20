Поддержите нас UA
Леся Никитюк впервые показала сына: как выглядит мальчик (фото)

Сын Леси Никитюк, Орест
Леся Никитюк впервые показала сына | Фото: Instagram

Известная украинская телеведущая опубликовала шесть кадров с малышом. На фотографиях можно увидеть, как она держит на руках и кормит сына. До этого звездная мама оберегала новорожденного от общественности.

38-летняя Леся Никитюк впервые публично показала своего малыша, организовав импровизированную домашнюю фотосессию. Кадры размещены в Instagram звезды 19 октября, в ее день рождения.

"Сегодня мой день рождения, но на самом деле мой день рождения продолжается каждый день в течение целого года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам тебя", — пишет Леся Никитюк.

Сын Леси Никитюк, Орест
Телеведущая опубликовала серию кадров
Фото: Instagram

Телеведущая пока не разглашает имя мальчика, однако в интернете уже есть несколько версий, но ни одна официально не подтверждена.

Сын Леси Никитюк, Орест
Никитюк вместе с сыном
Фото: Instagram

Родственники, коллеги и друзья в комментариях поздравили звезду экрана с праздником, а также пожелали малышу счастья.

  • "Леся, какое счастье видеть тебя такой счастливой! Пусть это состояние длится вечность! Люблю! С Днем Рождения, космическая женщина", — пишет Маша Ефросинина;
  • "Будь всегда счастлива, восхищаюсь твоей силой уже столько лет, а ты все молодеешь как будто!" — добавила Jerry Heil;
  • Анна Тринчер пишет: "Божеее, такая ты красивая";
  • "Самые счастливые мгновения. Как трогательно!!! Лесюня, милая, прекрасная! Поздравляю с твоим днем!" — пожелала Ольга Сумская;
  • "Это на самом деле самая большая радость! С Днем тебя, красотка, и пусть твой мужчинка делает маму счастливой всегда", — прокомментировала Mamarika.
Сын Леси Никитюк, Орест
Никитюк родила от военнослужащего
Фото: Instagram
Сын Леси Никитюк, Орест
Никитюк родила от военнослужащего
Фото: Instagram

К поздравлениям присоединилась официальная страница "Нового канала", где Леся Никитюк работает телеведущей.

"Искренне поздравляем с этим важным днем. Пусть каждый день приносит безграничное счастье, а жизнь будет наполнена светлыми и теплыми моментами", — говорится в официальном заявлении.

Сын Леси Никитюк, Орест
Телеведущая не разглашает имени ребенка
Фото: Instagram

