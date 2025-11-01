Леся Нікітюк та її наречений назвали ім'я сина і показали кадри його хрещення

Телеведуча Леся Нікітюк та її коханий, військовослужбовець Дмитро Бабчук охрестили свого первістка в Михайлівському соборі Києва. Вони також уперше назвали ім'я свого сина.

Фотографії таїнства і Леся, і Дмитро опублікували в соцмережах, постаравшись все ж максимально приховати малюка від сторонніх очей.

"До 7-го коліна всіх чоловіків у моїй сім'ї називали тільки двома іменами — Михайло і Дмитро. Прадід — Михайло, дід — Дмитро, батько — Михайло, я — Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака — Бабчук Оскар Дмитрович", — написав батько хлопчика в Instagram, опублікувавши спільні фото з Нікітюк та їхньою дитиною.

У свою чергу телеведуча обмежилася лише сторіс. У підписі до фотографій вона поділилася своїми емоціями від цього дня. Хрещення сина вона назвала світлим святом її сім'ї і зізналася, що вони довго готувалися до нього, оскільки хрещення — таїнство і відповідальність.

Також Нікітюк зазначила, що, незважаючи на невтішний прогноз погоди, цього дня світило сонце.

Для хрещення знаменитість обрала атласну сукню кольору слонової кістки до підлоги з шифоновою накидкою. Доповнивши образ браслетом і сережками, а її коханий був у темно-сірому костюмі.

Дмитро — чинний військовослужбовець і за місяць до хрещення сина він публікував відео своїх бойових буднів в одній із гарячих точок. Через службу йому нечасто вдається бувати вдома, проте у відпустці він увесь вільний час приділяє родині.

Раніше Нікітюк зізнавалася, що познайомилася з Бабчуком у додатку для знайомств.

"Ну, якщо чесно, давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через додатки. Це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в додатку", — поділилася вона.

Леся на стала відразу ж афішувати свої стосунки. Уперше вона натякнула, що її серце зайняте, восени 2024 року. Згодом вона публічно визнала, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Леся сказала йому "так" у Карпатах, а в червні у пари народився син.

Про вагітність, про яку телеведуча мовчала до самих пологів, Нікітюк дізналася під час зйомок фільму "Песики".

