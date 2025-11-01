Леся Никитюк и ее жених назвали имя сына и показали кадры его крещения

Телеведущая Леся Никитюк и ее возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук окрестили своего первенца в Михайловском соборе Киева. Они также впервые назвали имя своего сына.

Фотографии таинства и Леся, и Дмитрий опубликовали в соцсетях, постаравшись все же максимально скрыть малыша от посторонних глаз.

"До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами – Михаил и Дмитрий. Прадед – Михаил, дед – Дмитрий, отец – Михаил, я – Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать почтенного козака — Бабчук Оскар Дмитриевич", – написал отец мальчика в Instagram, опубликовав совместные фото с Никитюк и их ребенком.

В свою очередь телеведущая ограничилась лишь сторис. В подписи к фотографиям она поделилась своими эмоциями от этого дня. Крещение сына она назвала светлым праздником ее семьи и призналась, что они долго готовились к нему, поскольку крещение – таинство и ответственность.

Также Никитюк отметила, что несмотря на неутешительный прогноз погоды, в этот день светило солнце.

Для крещения знаменитость выбрала атласное платье цвета слоновой кости в пол с шифоновой накидкой. Дополнив образ браслетом и серьгами, а ее любимый был в темно-сером костюме.

Дмитрий – действующий военнослужащий и за месяц до крещения сына он публиковал видео своих боевых будней в одной из горячих точек. Из-за службы ему редко удается бывать дома, однако в отпуске он все свободное время уделяет семье.

Ранее Никитюк признавалась, что познакомилась с Бабчуком в приложении для знакомств.

"Ну, если честно, давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. Это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", — поделилась она.

Леся на стала сразу же афишировать свои отношения. Впервые она намекнула, что ее сердце занято, осенью 2024 года. Впоследствии она публично признала, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Леся сказала ему "да" в Карпатах, а в июне у пары родился сын.

О беременности, о которой телеведущая молчала до самых родов, Никитюк узнала во время съемок фильма "Песики".

