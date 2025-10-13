Леся Никитюк показала, как ее жених-воин проводит время с сыном (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как ее жених Дмитрий Бабчук проводит время с их почти четырехмесячным сыном, лицо и имя которого родители тщательно скрывают от публики.

Related video

В своем Instagram ведущая "Хто зверху?" показала, как ее избранник-военный проводит время с малышом. Дмитрий убаюкивал первенца на руках. А звездная мама сняла их со спины, ведь не показывает лицо сына.

Мальчику 15 октября исполнится четыре месяца. Поскольку жених Леси Никитюк является действующим военнослужащим, то ему довольно редко удается побыть с семьей, о чем он сам говорил.

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Звезда украинского телевидения после многих месяцев сокрытия беременности родила первенца в Киеве 15 июня. Пока имя ребенка не раскрывают публике. Лицо сына звездная мама также скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение любимой во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Ходили слухи, что малыша назвали Орестом, однако официально ведущая не подтверждала этого. К тому же, знаменитость рассказывала в соцсетях, что уже водит малыша на плавание.

Леся Никитюк родила первенца в июне Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лесе Никитюк предложили стать певицей, а она уже отреагировала.

Никитюк поделилась с подписчиками фото подарка от своего жениха.

Кроме того, звезда показала фигуру спустя два месяца после родов.