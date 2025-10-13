Леся Нікітюк показала, як її наречений-воїн проводить час із сином (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як її наречений Дмитро Бабчук проводить час з їхнім майже чотиримісячним сином, обличчя та імʼя якого батьки ретельно приховують від публіки.
У своєму Instagram ведуча "Хто зверху?" показала, як її обранець-військовий проводить час з малюком. Дмитро заколисував первістка на руках. А зіркова мама зняла їх зі спини, адже не показує обличчя сина.
Хлопчику 15 жовтня виповниться чотири місяці. Оскільки наречений Лесі Нікітюк є чинним військовослужбовцем, то йому доволі рідко вдається побути з родиною, про що він сам говорив.
Леся Нікітюк народила сина
Зірка українського телебачення після багатьох місяців приховування вагітності народила первістка в Києві 15 червня. Поки імʼя дитини не розкривають публіці. Обличчя сина зіркова мама також приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився коханій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.
Ходили чутки, що малюка назвали Орестом, проте офіційно ведуча не підтверджувала цього. До того ж, знаменитість розповідала в соцмережах, що вже водить малюка на плавання.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Лесі Нікітюк запропонували стати співачкою, а вона вже відреагувала.
- Нікітюк поділилася з підписниками фото подарунка від свого нареченого.
Крім того, зірка показала фігуру через два місяці після пологів.