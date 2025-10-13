Леся Нікітюк показала, як її наречений-воїн проводить час із сином (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як її наречений Дмитро Бабчук проводить час з їхнім майже чотиримісячним сином, обличчя та імʼя якого батьки ретельно приховують від публіки.

У своєму Instagram ведуча "Хто зверху?" показала, як її обранець-військовий проводить час з малюком. Дмитро заколисував первістка на руках. А зіркова мама зняла їх зі спини, адже не показує обличчя сина.

Хлопчику 15 жовтня виповниться чотири місяці. Оскільки наречений Лесі Нікітюк є чинним військовослужбовцем, то йому доволі рідко вдається побути з родиною, про що він сам говорив.

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Зірка українського телебачення після багатьох місяців приховування вагітності народила первістка в Києві 15 червня. Поки імʼя дитини не розкривають публіці. Обличчя сина зіркова мама також приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився коханій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

Ходили чутки, що малюка назвали Орестом, проте офіційно ведуча не підтверджувала цього. До того ж, знаменитість розповідала в соцмережах, що вже водить малюка на плавання.

Леся Нікітюк народила первістка в червні Фото: Instagram lesia_nikituk

