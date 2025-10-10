Лесі Нікітюк запропонували стати співачкою: вона відреагувала

Леся Нікітюк наразі працює телеведучою та веде блог в соцмережі, однак нещодавно відомий продюсер заявив, що хотів би зробити з неї співачку. Зірка телеекрану відреагувала на пропозицію.

Related video

Леся Нікітюк висловилася щодо нещодавньої заяви продюсера Юрія Нікітіна, який повідомив, що мріє про спільний музичний проєкт із нею. Про це він заявив у інтерв’ю Аліні Доротюк.

"Я дуже люблю Лесю Нікітюк. І якби я щось хотів із кимось зробити, то це з нею. Тому що вона, крім того, що дуже серйозна медійна фігура, вона насправді дуже талановита співачка. Не прикольна співачка, а дуже серйозна", — сказав Нікітін.

За словами продюсера, вони вже обговорювали цю ідею, однак це було ще до народження дитини.

"Зараз я розумію ступінь завантаженості… але я сподіваюся, що в нас може щось вийти, тому що вона неймовірно талановита людина", — додав Нікітін.

Нікітюк не залишила це без уваги — у своїх Instagram Stories вона опублікувала фрагмент інтерв’ю та зазначила:

"Легендарний продюсер Юрій Нікітін. Дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція".

Леся Нікітюк відповіла на пропозицію продюсера Нікітіна Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нікітюк показалася з нареченим-військовим і 3-місячним сином. Знаменитість рідко ділиться сімейними кадрами, тож нові фото одразу привернули увагу.

Популярна телеведуча поділилася з підписниками фото оригінального подарунка від свого нареченого Дмитра Бабчука. Зірка зізналася, що такого сюрпризу їй ще ніколи не робили.

Крім того, зірка показала фігуру через два місяці після пологів.