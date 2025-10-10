Лесі Нікітюк запропонували стати співачкою: вона відреагувала
Леся Нікітюк наразі працює телеведучою та веде блог в соцмережі, однак нещодавно відомий продюсер заявив, що хотів би зробити з неї співачку. Зірка телеекрану відреагувала на пропозицію.
Леся Нікітюк висловилася щодо нещодавньої заяви продюсера Юрія Нікітіна, який повідомив, що мріє про спільний музичний проєкт із нею. Про це він заявив у інтерв’ю Аліні Доротюк.
"Я дуже люблю Лесю Нікітюк. І якби я щось хотів із кимось зробити, то це з нею. Тому що вона, крім того, що дуже серйозна медійна фігура, вона насправді дуже талановита співачка. Не прикольна співачка, а дуже серйозна", — сказав Нікітін.
За словами продюсера, вони вже обговорювали цю ідею, однак це було ще до народження дитини.
"Зараз я розумію ступінь завантаженості… але я сподіваюся, що в нас може щось вийти, тому що вона неймовірно талановита людина", — додав Нікітін.
Нікітюк не залишила це без уваги — у своїх Instagram Stories вона опублікувала фрагмент інтерв’ю та зазначила:
"Легендарний продюсер Юрій Нікітін. Дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція".
