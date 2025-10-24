Никитюк проговорилась, где познакомилась с женихом, чтобы "решить демографический кризис"

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк проговорилась, где и как познакомилась с женихом и отцом своего сына, военным Дмитрием Бабчуком. Оказалось, что чувства пары зародились в сети.

Во время нового выпуска шоу "Хто зверху?" за 23 октября женская команда должна была ответить на вопрос "Сколько процентов мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях для знакомств".

Где Леся Никитюк познакомилась с женихом

Сначала соведущий шоу Владимир Дантес сказал, что не знакомился в приложениях лет 15. А из мужской команды вроде бы никто никогда не пользовался такой услугой.

"Вот, например, взять большой город. Здесь пока куда-то доедешь, то на знакомство времени вообще не будет. Только в телефон зашел и кого-то там лайкнул", — сказала Леся.

Впоследствии ведущая прямо призналась, что с Бабчуком их судьба свела именно в приложении для знакомств.

"Ну, если честно, давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. Это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", — отметила звезда экрана.

Девушки ответили, что 38% мужчин никогда не знакомились таким образом, однако не угадали. Оказалось, что 51% никогда не знакомились с женщинами в сети.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии она публично признала, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Леся сказала ему "да" в Карпатах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они пока скрывают.

А о беременности, о которой телеведущая молчала до самых родов, она узнала во время съемок фильма "Песики".

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

