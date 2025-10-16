"Никто не знал": Леся Никитюк показала себя беременную (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала новое фото, сделанное во время "секретной" беременности, которую она тщательно скрывала месяцами. Сейчас звезда экрана находится на отдыхе в Карпатах.

Архивной фотографией Никитюк поделилась в своем Instagram. В подписи она подчеркнула удивительность того факта, что многие даже не подозревали, в каком особом состоянии она находится.

"Семь месяцев назад в том же отеле. И никто не знал. Даже не верится", — написала звезда экрана.

Леся Никитюк во время первой беременности Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой

В июне 2025 года ведущая шоу "Хто зверху?" стала мамой впервые. У нее родился мальчик, имя которого она до сих пор не раскрыла. Ходили слухи, что малыша назвали Орестом, однако официально Леся не подтверждала этого. К тому же, знаменитость рассказывала в соцсетях, что уже водит малыша на плавание. Лицо сына звездная мама также скрывает.

Как известно, Никитюк помолвлена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Именно он стал отцом ребенка.

Фото с сыном телеведущая показывает очень редко. В частности, летом делилась фотографией, на которой позирует с малышом в поле. Сыну Леси Никитюк уже четыре месяца.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

