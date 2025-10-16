"Ніхто не знав": Леся Нікітюк показала себе вагітну (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала нове фото, зроблене під час "секретної" вагітності, яку вона ретельно приховувала місяцями. Наразі зірка екрану перебуває на відпочинку в Карпатах.

Архівною світлиною Нікітюк поділилася у своєму Instagram. У підписі вона підкреслила дивовижність того факту, що багато хто навіть не підозрював, у якому особливому стані вона перебуває.

"Сім місяців тому в тому самому готелі. І ніхто не знав. Аж не віриться", — написала зірка екрану.

Леся Нікітюк під час першої вагітності Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

У червні 2025 року ведуча шоу "Хто зверху?" стала мамою вперше. У неї народився хлопчик, ім'я якого вона досі не розкрила. Ходили чутки, що малюка назвали Орестом, проте офіційно Леся не підтверджувала цього. До того ж, знаменитість розповідала в соцмережах, що вже водить малюка на плавання. Обличчя сина зіркова мама також приховує.

Як відомо, Нікітюк заручена з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Саме він став батьком дитини.

Фото із сином телеведуча показує дуже рідко. Зокрема, влітку ділилася світлиною, на якій позує з малюком у полі. Сину Лесі Нікітюк уже чотири місяці.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

