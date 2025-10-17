Вслед за Поляковой: Леся Никитюк сделала заявление относительно Евровидения

Украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально отреагировала на заявление Оли Поляковой принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Звезда экрана, которая летом впервые стала мамой, также хочет быть причастной к песенному конкурсу.

В своем Instagram телеведущая и актриса поддержала артистку. По мнению Никитюк, если "Суспільне" сделает исключение и допустит Олю Полякову к участию, то Леся также может там быть.

Звезда экрана предложила свою кандидатуру для роли ведущей Нацотбора.

"Если Оля Юрьевна идет на Нацотбор, то я хочу его вести", — заявила Леся Никитюк.

Леся Никитюк поддержала Олю Полякову Фото: Instagram

Отметим, что в прошлом году ведущим локального конкурса были Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак.

Полякова хочет на Евровидение

Сейчас артистка не проходит критерии участия в Нацотборе, потому что выступала в России после 2014 года, а это является нарушением одного из требований. Знаменитость написала официальное обращение к "Суспільному", чтобы те изменили правила песенного конкурса.

Відео дня

"Правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене", — написала Оля Полякова.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Евровидение-2026 уже сопровождается рядом скандалов, в частности несколько стран могут отказаться от участия из-за Израиля.

Полякова попала в больницу перед своим концертом в Черновцах.

Кроме того, пародист исполнительницы возмутил зрителей своим поведением.