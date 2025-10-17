Слідом за Поляковою: Леся Нікітюк зробила заяву щодо Євробачення

Українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно відреагувала на заяву Олі Полякової взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Зірка екрану, яка влітку вперше стала мамою, також хоче бути дотичною до пісенного конкурсу.

У своєму Instagram телеведуча та акторка підтримала артистку. На думку Нікітюк, якщо "Суспільне" зробить виняток та допустить Олю Полякову до участі, то Леся також може там бути.

Зірка екрану запропонувала свою кандидатуру для ролі ведучої Нацвідбору.

"Якщо Оля Юрівна йде на Нацвідбір, то я хочу його вести", — заявила Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк підтримала Олю Полякову Фото: Instagram

Зазначимо, що минулого року ведучим локального конкурсу були Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак.

Полякова хоче на Євробачення

Наразі артистка не проходить критерії участі в Нацвідборі, бо виступала в Росії після 2014 року, а це є порушенням однієї з вимог. Знаменитість написала офіційне звернення до "Суспільного", аби ті змінили правила пісенного конкурсу.

"Правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені", — написала Оля Полякова.

