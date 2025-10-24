Нікітюк проговорилася, де познайомилася з нареченим, щоб "вирішити демографічну кризу"

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк проговорилася, де і як познайомилася з нареченим та батьком свого сина, військовим Дмитром Бабчуком. Виявилося, що почуття пари зародилися в мережі.

Під час нового випуску шоу "Хто зверху?" за 23 жовтня жіноча команда мала відповісти на запитання "Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках для знайомств".

Де Леся Нікітюк познайомилася з нареченим

Спочатку співведучий шоу Володимир Дантес сказав, що не знайомився в додатках років 15. А з чоловічої команди начебто ніхто ніколи не користувався такою послугою.

"Ось, наприклад, взяти велике місто. Тут поки кудись доїдеш, то на знайомство часу взагалі не буде. Тільки в телефон зайшов і когось там лайкнув", — сказала Леся.

Згодом ведуча прямо зізналася, що з Бабчуком їх доля звела саме в застосунку для знайомств.

Відео дня

"Ну, якщо чесно, давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. Це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку", — зазначила зірка екрану.

Дівчата відповіли, що 38% чоловіків ніколи не знайомилися таким чином, проте не вгадали. Виявилося, що 51% ніколи не знайомилися з жінками в мережі.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук

Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом вона публічно визнала, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Леся сказала йому "так" у Карпатах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони поки приховують.

А про вагітність, про яку телеведуча мовчала до самих пологів, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики".

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

