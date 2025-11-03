Леся Никитюк надела на крещение сына любимый бренд Елены Зеленской (фото)

Украинская телеведущая поразила изящным образом на крещении своего сына. Для торжественного события звезда выбрала элегантное платье от бренда GASANOVA — любимого модного дома первой леди Украины Елены Зеленской.

На фото Никитюк позирует на фоне освещенной лестницы в длинном серебристо-перламутровом платье из струящегося атласа. Фотографии она опубликовала в Instagram.

"Шо по свадебному?" — подписала сообщение телеведущая.

Звезда выбрала наряд с высоким воротником и накидкой, спадающей с плеч. Платье подчеркивает ее фигуру. Образ знаменитость дополнила массивным серебряным браслетом, серьгами и легкой волной волос с пучком.

Леся Никитюк в наряде GASANOVA Фото: Instagram

Елена Зеленская в GASANOVA

Отметим, что первая леди Украины неоднократно появлялась в нарядах от бренда GASANOVA, который в 2013 году основала дизайнер из Донецка Эльвира Гасанова. Ее работы выбирают не только Елена Зеленская, но и Владимир Зеленский, Александр Усик, Джамала, Надя Дорофеева и другие известные украинцы.

Среди самых свежих образов жены президента от GASANOVA — элегантный молочный костюм, в котором она появилась на пятом Саммите первых леди и джентльменов.

Елена Зеленская в образе от GASANOVA в образе от GASANOVA Фото: Instagram

Крещение сына Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк и ее возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук окрестили своего первенца в Михайловском соборе Киева. Они также впервые сообщили имя своего сына. Мальчика назвали Оскаром. 15-го октября ему исполнится 4 месяца.

