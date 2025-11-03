Леся Нікітюк одягнула на хрещення сина улюблений бренд Олени Зеленської (фото)

Українська телеведуча вразила витонченим образом на хрещенні свого сина. Для урочистої події зірка обрала елегантну сукню від бренду GASANOVA — улюбленого модного дому першої леді України Олени Зеленської.

На фото Нікітюк позує на фоні освітлених сходів у довгій сріблясто-перламутровій сукні зі струмливого атласу. Світлини вона опублікувала в Instagram.

"Що по весільному?" — підписала допис телеведуча.

Зірка обрала вбрання з високим коміром і накидкою, що спадає з плечей. Сукня підкреслює її фігуру. Образ знаменитість доповнила масивним срібним браслетом, сережками й легкою хвилею волосся з пучком.

Леся Нікітюк у вбранні GASANOVA Фото: Instagram

Олена Зеленська в GASANOVA

Зазначимо, що перша леді України неодноразово зʼявлялася у вбраннях від бренду GASANOVA, який у 2013 році заснувала дизайнерка з Донецька Ельвіра Гасанова. Її роботи обирають не лише Олена Зеленська, а й Володимир Зеленський, Олександр Усик, Джамала, Надя Дорофєєва та інші відомі українці.

Серед найсвіжіших образів дружини президента від GASANOVA — елегантний молочний костюм, у якому вона з’явилася на п’ятому Саміті перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська в образі від GASANOVA Фото: Instagram

Хрещення сина Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк та її коханий, військовослужбовець Дмитро Бабчук охрестили свого первістка в Михайлівському соборі Києва. Вони також уперше повідомили ім'я свого сина. Хлопчика назвали Оскаром. 15-го жовтня йому виповниться 4 місяці.

