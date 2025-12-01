Наречений Лесі Нікітюк показав, як проходить життя з телеведучою (фото)

Український військовий Дмитро Бабчук поділився у соцмережах новими світлинами зі своєю нареченою — ведучою та блогеркою Лесею Нікітюк. У добірці також є багато фотографій зі служби захисника.

Вранці на сторінці в Instagram він опублікував добірку фото, серед яких — кадри з Лесею та їхнім маленьким сином Оскаром, знімок самого Дмитра з їжею, а також зворушливе селфі пари разом із собакою.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук Фото: Instagram

Публікацію Бабчук підписав словом "рандом", а Нікітюк у коментарях додала: "Такі от сьогодні рандоми…".

Нікітюк і Бабчук на відпочинку Фото: Instagram

Серед фотографій була також світлина Лесі із сином Оскаром біля автомобіля.

Леся із Оскаром Фото: Instagram

Особисте життя Лесі Нікітюк

Зірка українського телебачення після багатьох місяців приховування вагітності народила первістка в Києві 15 червня. Обличчя сина зіркова мама приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився коханій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, телеведуча одягнула на хрещення сина улюблений бренд Олени Зеленської. Зірка обрала вбрання з високим коміром і накидкою, що спадає з плечей. Сукня підкреслювала її фігуру. Образ знаменитість доповнила масивним срібним браслетом, сережками й легкою хвилею волосся з пучком.