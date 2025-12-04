"Набагато комфортніше": Леся Нікітюк розповіла про життя у Хмельницькому (фото)

Популярна українська телеведуча, яка нещодавно стала матір’ю, поділилася враженнями від життя в рідному місті та зізналася, що там значно простіше все встигати.

Леся Нікітюк, ймовірно, тимчасово переїхала до рідного Хмельницька, де порівняно зі столицею менше масованих обстрілів та аварійних відключень електрики. Ведуча, яка недавно народила сина, опублікувала у своєму Instagram кілька історій, де поміркувала про життя у маленьких містах.

За її словами, в обласному центрі "набагато комфортніше" турбуватися про малюка. Зірка зазначила, що за половину дня встигає і себе привести до ладу, і вивести дитину на прогулянку, і виконати безліч інших справ одночасно.

Нікітюк порівняла Хмельницький з Києвом Фото: Instagram lesia_nikituk

Нікітюк порівняла Хмельницький з Києвом. Вона зауважила, що у столиці половина дня йде лише на дорогу до місця призначення.

Відео дня

Зірка екрану показала свої фото та відео, зроблені у фітнес-клубі. На знімку вона позує біля великого дзеркала в чорному спортивному вбранні та кросівках.

У січні поточного року Леся оголосила про заручини з українським військовим Дмитром Бабчуком, свою вагітність до останнього тримала в секреті. Про народження малюка стало відомо 20 червня, хоча Бабчук уточнив, що малюк з'явився на світ ще 15 червня – у День батька. Першого листопада подружжя повідомило про хрещення сина — його назвали Оскаром.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нікітюк зворушила своїх підписників, опублікувавши рідкісні фото осінніх днів разом із п'ятимісячним сином Оскаром.

Леся Нікітюк уперше відповіла на чутки про те, чи дійсно її дитину виносила сурогатна мати.

До того ж на хрещення малюка телезірка вибрала вбрання від улюбленого бренду дружини президента Олени Зеленської. Вона з'явилася в елегантній сукні з високим коміром та спадаючою з плечей накидкою, що вигідно підкреслювала її статуру. Образ ведуча завершила об'ємним сріблястим браслетом, сережками та ніжною зачіскою з хвилями і пучком.