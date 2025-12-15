Леся Нікітюк показала, як підріс її піврічний син Оскар (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала свіжі фото з піврічним сином від свого нареченого, морського піхотинця Дмитра Бабчука. Хлопчик народився 15 червня 2025 року.

У своєму Instagram знаменитість "відчиталася", як минає її грудень. Серед світлин Леся показала рідкісні кадри з маленьким сином, обличчя якого ретельно приховує від публіки.

Як виглядає син Лесі Нікітюк

На одному з кадрів зірка фільму "Песики" тримала маленького Оскара на руках та робила селфі в дзеркалі. Знаменитість була одягнена в домашній затишний сірий костюм.

Тим часом Оскар відвернувся від камери, притулившись до мами.

"Грудень. Відчитуюсь", — написала зірка екрану.

Леся Нікітюк із сином Оскаром Фото: Instagram @lesia_nikituk

Піврічний Оскар помітно підріс та змінився. Втім, повність роздивитися хлопчика поки точно не вдасться. Його зіркова мама продовжує приховувати обличчя дитини від сторонніх очей.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Про свої нові стосунки телеведуча та акторка почала натякати восени 2024 року. Згодом вона підтвердила, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Нікітюк отримала від коханого пропозицію руки і серця. А в червні в Лесі та Дмитра народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Лише після хрещення дитини восени стало відомо, що малюка назвали Оскаром.

