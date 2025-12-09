Косметологиня Лесі Нікітюк розкрила, яку процедуру краси зробила 38-річна телеведуча (фото)

Тетяна Кушніренко поділилася інформацією про косметологічну процедуру, яку три місяці тому провела телеведучій Лесі Нікітюк. За словами фахівчині, йдеться про ін’єкційний препарат Ellansé на основі полікапролактону, що належить до колагенових стимуляторів.

Кушніренко зазначила, що цей препарат відрізняється від полімолочної кислоти, з якою його інколи плутають, адже має іншу структуру та механізм дії. Процедуру, за її словами, зазвичай виконують нечасто — приблизно раз на рік. Про це вона розповіла в дописі в Instagram.

Косметологиня також підкреслила, що Нікітюк відкрито говорить про догляд, який робить, і ділиться лише тими процедурами, ефект від яких сама вважає вдалим.

Леся Нікітюк зробила косметологічну процедуру Фото: Instagram

Щодо змін, яких вдалося досягти після процедури, то Тетяна Кушніренко описала поступове покращення щільності та рельєфу шкіри, що відбулося протягом кількох місяців після введення препарату.

Реакції людей

Користувачі неоднозначно відреагували на допис. Багато хто зацікавився процедурою, яку зробила зірка, але були й ті, що засудили такі втручання:

Всі на одне обличчя після цих процедур;

Всі однакові, як ляльки, фігня.

Однак були й приємні коментарі:

Які ви гарні;

Як сестри;

Такі схожі;

Ви супер.

