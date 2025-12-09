Косметолог Леси Никитюк раскрыла, какую процедуру красоты сделала 38-летняя телеведущая (фото)

Татьяна Кушниренко поделилась информацией о косметологической процедуре, которую три месяца назад провела телеведущей Лесе Никитюк. По словам специалиста, речь идет об инъекционном препарате Ellansé на основе поликапролактона, который относится к коллагеновым стимуляторам.

Кушниренко отметила, что этот препарат отличается от полимолочной кислоты, с которой его иногда путают, ведь имеет другую структуру и механизм действия. Процедуру, по ее словам, обычно выполняют нечасто — примерно раз в год. Об этом она рассказала в заметке в Instagram.

Косметолог также подчеркнула, что Никитюк открыто говорит об уходе, который делает, и делится лишь теми процедурами, эффект от которых сама считает удачным.

Леся Никитюк сделала косметологическую процедуру Фото: Instagram

Что касается изменений, которых удалось достичь после процедуры, то Татьяна Кушниренко описала постепенное улучшение плотности и рельефа кожи, что произошло в течение нескольких месяцев после введения препарата.

Реакции людей

Пользователи неоднозначно отреагировали на сообщение. Многие заинтересовались процедурой, которую сделала звезда, но были и те, кто осудил такие вмешательства:

Все на одно лицо после этих процедур;

Все одинаковые, как куклы, фигня.

Однако были и приятные комментарии:

Какие вы красивые;

Как сестры;

Так похожи;

Вы супер.

