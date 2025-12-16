Леся Нікітюк показала, як прикрасила дім до новорічних свят (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася атмосферою підготовки до новорічно-різдвяних свят. Зірка показала, як прикрасила оселю в рідному Хмельницькому, де нині перебуває разом із піврічним сином Оскаром.

Нікітюк продемонструвала в Instagram святковий декор у батьківській квартирі, зокрема оформлення каміна та головний атрибут свята — ялинку. Над каміном телеведуча розмістила порцелянові фігурки та декоративних коників із ялинкових гілочок, а кімнату доповнила іншими різдвяними елементами — фігурками Санта Клауса, гномів, янголят і святковими композиціями з підсвічниками.

Леся Нікітюк прикрасила дім Фото: Instagram

Особливу увагу Леся приділила оздобленню ялинки. За її словами, цього року вона прикрасила штучне деревце іграшками з петриківським розписом, які зберігала для важливої події, а верхівку увінчала прикрасою у формі тризуба. Ведуча зізналася, що ця ялинка має для неї особливе значення, адже стане першою у житті її сина Оскара, який нещодавно відсвяткував пів року.

Ялинка Лесі Нікітюк Фото: Instagram Ялинка Лесі Нікітюк Фото: Instagram

"Перша ялинка, яку побачить наш бос. Буде сидіти й дивитися на вогники. Цього року ялинка особлива. Багато років поспіль я спеціально не розпаковувала іграшки, які тримала на особливе Різдво у моєму житті. Це петриківський розпис, Марія Приймаченко. Тут іграшки, які створювалися вручну — на кожній іграшці є прізвище людини, яка її розписувала. Ну дуже красиво і я в захваті! Особливе Різдво цього року й ця ялинка, і бос, який буде на це дивитися", — поділилася телеведуча.

Прикрашений дім Лесі Нікітюк Фото: Instagram

