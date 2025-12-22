Леся Нікітюк показала відпочинок у Карпатах: що обговорюють у коментарях (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі передсвятковий відпочинок у Буковелі. Зірка екрану насолоджувалася ще не засніженими горами напередодні новорічно-різдвяних свят.
Кадрами з відпочинку в Карпатах знаменитість поділилася в Instagram та викликала жваву дискусію в коментарях.
Леся Нікітюк у Карпатах
Ведуча шоу "Хто зверху?" похизувалася стрункими та довжелезними ногами в басейні коло панорамного вікна в суцільному купальнику у хижий принт. Леся зізналася, що цей готель тільки відкрився, а вона вже отримала змогу стати однією з перших гостей.
Нікітюк також зазнімкувалася коло ялинки, у ресторані, у чані та похизувалася величезною банкою із солоними огірками.
Чи був з телеведучою її маленький син Оскар — незрозуміло. Вона не показувала його в соцмережах. Ймовірно, малюк залишився з бабусею в Хмельницькому.
Реакція мережі
У коментарях люди писали коментарі, жартували, а також звернули увагу на персони власників готелю:
- "Леся + Карпати = ідеальний метч".
- "Ну просто богиня".
- "Подивіться відео на @bihus.info про цей готель, як його будували колишні очільники МВС на мільярди вкрадені у держави".
- "Людина працювала багато років, щоб досягти того, чого вона хотіла. Люди різні, одним подобалася, іншим — ні. Я думаю, що головне що її підтримувала її сім'я. Це головне. Зараз в неї своя сім'я і вона щаслива мати і дружина. Тому порадійте за неї! А все інше робота і кар'єра. Вона гарно справляється. Це лише моя думка".
- "Отетеріти, як гарно! Могла б і мене взяти".
- "Ви найщиріша людина з нашого шоубізу. От реально. До вас точно питань нема".
