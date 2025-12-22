Леся Нікітюк показала відпочинок у Карпатах: що обговорюють у коментарях (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі передсвятковий відпочинок у Буковелі. Зірка екрану насолоджувалася ще не засніженими горами напередодні новорічно-різдвяних свят.

Кадрами з відпочинку в Карпатах знаменитість поділилася в Instagram та викликала жваву дискусію в коментарях.

Леся Нікітюк у Карпатах

Ведуча шоу "Хто зверху?" похизувалася стрункими та довжелезними ногами в басейні коло панорамного вікна в суцільному купальнику у хижий принт. Леся зізналася, що цей готель тільки відкрився, а вона вже отримала змогу стати однією з перших гостей.

Нікітюк також зазнімкувалася коло ялинки, у ресторані, у чані та похизувалася величезною банкою із солоними огірками.

Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Чи був з телеведучою її маленький син Оскар — незрозуміло. Вона не показувала його в соцмережах. Ймовірно, малюк залишився з бабусею в Хмельницькому.

Відео дня

Леся Нікітюк у Карпатах Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Реакція мережі

У коментарях люди писали коментарі, жартували, а також звернули увагу на персони власників готелю:

"Леся + Карпати = ідеальний метч".

"Ну просто богиня".

"Подивіться відео на @bihus.info про цей готель, як його будували колишні очільники МВС на мільярди вкрадені у держави".

"Людина працювала багато років, щоб досягти того, чого вона хотіла. Люди різні, одним подобалася, іншим — ні. Я думаю, що головне що її підтримувала її сім'я. Це головне. Зараз в неї своя сім'я і вона щаслива мати і дружина. Тому порадійте за неї! А все інше робота і кар'єра. Вона гарно справляється. Це лише моя думка".

"Отетеріти, як гарно! Могла б і мене взяти".

"Ви найщиріша людина з нашого шоубізу. От реально. До вас точно питань нема".

Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк поділилася атмосферою підготовки до новорічно-різдвяних свят. Зірка показала, як прикрасила оселю в рідному Хмельницькому.

Зірка українського телебачення показала, як підріс її піврічний син Оскар.

Крім того, косметологиня розкрила, яку процедуру краси зробила 38-річна Леся Нікітюк.