Никогда не догадаетесь: где пролегает один из самых красивых в мире маршрутов на поезде (фото)

Женщина отправилась в одно из самых красивых путешествий на поезде в мире, которое пролегает прямо через пустыню из-за того, что в Австралии верблюдов больше, чем в любой другой стране мира.

Там их считают угрозой, они уничтожают растительность и загрязняют водопои, но когда-то их ценили афганские торговцы. Они использовали их для перевозки товаров через глубинку, а пустынная тропа, которой они пользовались, стала маршрутом известного туристического поезда "Ган", названного в честь погонщиков верблюдов. Об этом пишет The Sun.

Поезд "Ган": что можно увидеть

Поезд длиной 77 больших автобусов имеет 36 вагонов и едет 1850 миль (почти 3 тысячи км) между Аделаидой в Южной Австралии и Дарвином на севере.

"Это удивительное путешествие, которое мы с мужем добавили в список желаний", — рассказывает туристка.

Вы можете забронировать двух- или трехдневные перерывы с впечатлениями вне поезда, совершить марафонское путешествие в обратном направлении или проехать полпути до города Алис-Спрингс.

Алис, духовный дом аборигенов, является воротами к величественным хребтам Макдоннелл и захватывающему феномену Улуру, или Айерс-Рок.

"Мое приключение началось с поездки наземным сообщением Journey Beyond из Мельбурна в Аделаиду, комфортного десятичасового путешествия", — говорит туристка.

Поезд "Ган" Фото: The Sun

Пейзажи Австралии

Их целью был Улуру, поэтому они разделили поездку и вышли в Алис, сели на четырехколесный автобус, чтобы присоединиться к туру Outback Spirit.

В течение следующих восьми дней гиды Гленн и Колин оживляли историю этого района с помощью сенсационных пейзажей, историй и песен.

Они сплотились в первую же ночь, наслаждаясь сочными стейками и лососем и подпевая.

На следующий день мы встали рано, чтобы посетить соседнюю Симпсонс-Геп, где голубое небо проглядывает сквозь скалы, создавая прекрасные отражения в соседнем водопое, где обитают черноногие валаби.

Улуру Фото: The Sun

От Алис до Улуру примерно 300 миль (около 480 км), поэтому они прервали поездку в курортном отеле Kings Canyon Resort.

Со временем настало время для самого Улура. Гигантский монолит из песчаника, поднимающийся из выжженной земли, поражает своими размерами. Со своими 335 метрами он выше Шарда и вдвое старше динозавров. Что еще более невероятно, так это то, что под землей есть еще полторы мили.

Изменение названия с Айерс-Рок было осуществлено в 2002 году, чтобы выразить уважение к народу анангу и признать их право собственности на землю.

Шесть лет назад посетителям запретили подниматься на нее.

Город Дарвин Фото: The Sun

Но вы все еще можете ходить или ездить на велосипеде вокруг него, касаться его местами, заходить в пещеры и заглядывать сквозь другие, чтобы увидеть наскальные рисунки аборигенов.

Кроме Элис, "Ган" сделал две остановки. Первая остановка была в Марли, чтобы полюбоваться впечатляющим восходом солнца в австралийской пустыне, съев булочку с беконом и кофе. А затем в Кэтрин, чтобы совершить спокойную прогулку на лодке по ущелью, и увидеть крокодилов и наскальные рисунки, прежде чем "Ган" наконец достиг Дарвина.

