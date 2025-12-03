Туристка рассказала о самой дешевой и красивой стране Европы: "Опасность только одна" (фото)

Украинка по имени Александра посетила Албанию и поделилась своими впечатлениями от туристической страны. Девушка раскрыла два способа, как добраться до курорта.

В своем Instagram она показала пейзажи Албании, где довольно бюджетные цены. Несмотря на слухи, что там грязно и опасно, Александра развеяла их.

Отдых в Албании

"Самая дешевая, но самая красивая страна Европы, по моему мнению. В этой стране горы, как в Швейцарии, голубая вода, как на Лазурном берегу, а цены, внимание, как в дешевом городке Украины. Самым удивительным для меня стало то, что блогеры говорили, что здесь некрасиво, опасно и очень грязно. Вы сами посмотрите на эти кадры и оцените, красиво или нет", — сказала Александра.

По мнению девушки, опасность только одна — что когда-то там станет слишком много туристов и больше не будет так дешево.

"Грязи я вообще не увидела, особенно по сравнению с Азией, в которой тоже много путешествовала", — отметила автор видео.

Пейзажи Албании Фото: Instagram

Албания Фото: Instagram

Албания Фото: Instagram

Самый большой минус Албании

Единственный большой минус — на самом курорте нет аэропорта.

"Есть два варианта, как добраться до этого прекрасного места. Прилететь в город Тирана — столицу Албании. А оттуда мы на автобусе доехали до Саранды", — рассказала Александра.

А второй вариант — прилететь на греческий остров Корфу, который расположен очень близко возле Албании. А оттуда всего час на корабле.

Албания Фото: Instagram

Албания Фото: Instagram

Албания Фото: Instagram

"Это же гениально. Еще и Грецию заодно посетите", — добавила девушка.

Реакция людей

В комментариях пользователи сети поделились своими впечатлениями от посещения страны:

"Сразу подумала, что это Албания, хочу там побывать".

"Я и так, и так ездила. Если Вы были в Саранде, то видимо и Ксамиль посетили".

"Если уж прилетели на Корфу, то чего там не остаться? И море, и сервис все на порядок лучше!".

"Я именно так и сделала Корфу + Альбания".

