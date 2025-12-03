Туристка розповіла про найдешевшу та найгарнішу країну Європи: "Небезпека тільки одна" (фото)

Українка на імʼя Олександра відвідала Албанію та поділилася своїми враженнями від туристичної країни. Дівчина розкрила два способи, як дістатися до курорту.

У своєму Instagram вона показала краєвиди Албанії, де доволі бюджетні ціни. Попри чутки, що там брудно та небезпечно, Олександра розвіяла їх.

Відпочинок в Албанії

"Найдешевша, але найгарніша країна Європи, на мою думку. У цій країні гори, як у Швейцарії, блакитна вода, як на Лазуровому березі, а ціни, увага, як в дешевому містечку України. Найдивнішим для мене стало те, що блогери казали, що тут негарно, небезпечно і дуже брудно. Ви самі подивіться на ці кадри і оцініть, гарно чи він", — сказала Олександра.

На думки дівчини, небезпека тільки одна — що колись там стане занадто багато туристів і більше не буде так дешево.

Відео дня

"Бруду я взагалі не побачила, особливо порівнюючи з Азією, у якій теж багато подорожувала", — наголосила авторка відео.

Краєвиди Албанії Фото: Instagram

Албанія Фото: Instagram

Албанія Фото: Instagram

Найбільший мінус Албанії

Єдиний великий мінус — на самому курорті немає аеропорту.

"Є два варіанти, як дібратися до цього прекрасного місця. Прилетіти в місто Тірана — столицю Албанії. А звідти ми на автобусі доїхали до Саранди", — розповіла Олександра.

А другий варіант — прилетіти на грецький острів Корфу, який розташований дуже близько біля Албанії. А звідти лише година на кораблі.

Албанія Фото: Instagram

Албанія Фото: Instagram

Албанія Фото: Instagram

"Це ж геніально. Ще й Грецію заодно відвідаєте", — додала дівчина.

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі поділилися своїми враженнями від відвідин країни:

"Відразу подумала, що це Албанія, хочу там побувати".

"Я і так, і так їздила. Якщо Ви були в Саранді, то мабуть і Ксаміль відвідали".

"Якщо вже прилетіли на Корфу, то чого там не залишитися? І море, і сервіс все на порядок краще!".

"Я саме так і зробила Корфу + Альбанія".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Короткострокова оренда житла для відпочинку, така як Airbnb, буде заборонена в популярному туристичному районі Будапешта вже наступного року.

На колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає Базель з містом Мальме.

Крім того, українка на імʼя Ірина відвідала найпопулярніші міста Великої Британії серед туристів. Вона висвітила проблеми, з якими можна зіткнутися там.