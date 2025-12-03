Туристка розповіла про найдешевшу та найгарнішу країну Європи: "Небезпека тільки одна" (фото)
Українка на імʼя Олександра відвідала Албанію та поділилася своїми враженнями від туристичної країни. Дівчина розкрила два способи, як дістатися до курорту.
У своєму Instagram вона показала краєвиди Албанії, де доволі бюджетні ціни. Попри чутки, що там брудно та небезпечно, Олександра розвіяла їх.
Відпочинок в Албанії
"Найдешевша, але найгарніша країна Європи, на мою думку. У цій країні гори, як у Швейцарії, блакитна вода, як на Лазуровому березі, а ціни, увага, як в дешевому містечку України. Найдивнішим для мене стало те, що блогери казали, що тут негарно, небезпечно і дуже брудно. Ви самі подивіться на ці кадри і оцініть, гарно чи він", — сказала Олександра.
На думки дівчини, небезпека тільки одна — що колись там стане занадто багато туристів і більше не буде так дешево.
"Бруду я взагалі не побачила, особливо порівнюючи з Азією, у якій теж багато подорожувала", — наголосила авторка відео.
Найбільший мінус Албанії
Єдиний великий мінус — на самому курорті немає аеропорту.
"Є два варіанти, як дібратися до цього прекрасного місця. Прилетіти в місто Тірана — столицю Албанії. А звідти ми на автобусі доїхали до Саранди", — розповіла Олександра.
А другий варіант — прилетіти на грецький острів Корфу, який розташований дуже близько біля Албанії. А звідти лише година на кораблі.
"Це ж геніально. Ще й Грецію заодно відвідаєте", — додала дівчина.
Реакція людей
У коментарях користувачі мережі поділилися своїми враженнями від відвідин країни:
- "Відразу подумала, що це Албанія, хочу там побувати".
- "Я і так, і так їздила. Якщо Ви були в Саранді, то мабуть і Ксаміль відвідали".
- "Якщо вже прилетіли на Корфу, то чого там не залишитися? І море, і сервіс все на порядок краще!".
- "Я саме так і зробила Корфу + Альбанія".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Короткострокова оренда житла для відпочинку, така як Airbnb, буде заборонена в популярному туристичному районі Будапешта вже наступного року.
- На колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає Базель з містом Мальме.
Крім того, українка на імʼя Ірина відвідала найпопулярніші міста Великої Британії серед туристів. Вона висвітила проблеми, з якими можна зіткнутися там.