"Мені тут було страшно": українка розповіла правду про популярні туристичні міста (фото)

Українка на імʼя Ірина відвідала найпопулярніші міста Великої Британії серед туристів. Вона висвітила проблеми відомих локацій, з якими можна зіткнутися там.

Ірина поділилася чесним відгуком на великі британські міста. У своєму Instagram вона показала кадри Лондона, Йорка, Манчестера та інших.

Мінуси британських міст

"Оцінюю найпопулярніші міста Британії, у яких була. Вкінці — найгарніше. Лондон — 8 з 10. Без сумніву, це місто з картинок і мрій ще зі шкільних років, але мені тут не вистачило душі. Багато туристів і надто швидкий ритм життя. Манчестер — 4 з 10. Мені тут було страшно", — сказала Ірина.

Українка наголосила, що там дуже багато мігрантів, мітингів, наркоманів і дивних людей.

Українка відвідала Лондон Фото: Instagram

Ліверпуль — 9 з 10. Це місто Ірині нагадало Одесу — набережна, чисті вулички, приємні люди і купа фанатів Beatles. Серед мінусів — вуличні туалети та купа безхатьків.

Ліверпуль Фото: Instagram

Йорк — 9 з 10.

"Місто вікінгів, магії і духів. Як на мене, це найживіше містечко Великої Британії, але маленьке. Бо при бажанні весь Йорк можна обійти всього за один день", — каже Ірина.

Йорк Фото: Instagram

Единбург — 11 з 10.

"Це найгарніше місто, що я бачила. Просто без коментарів, бо тут гарне все. Все просочено магією Гаррі Поттера і хочеться постійно кудись іти гуляти", — поділилася українка.

Зокрема, Ірина порадила заморочитися з британською візою, але хоча би раз туди приїхати.

"Британія кардинально відрізняється від всього світу", — сказала туристка.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі подякували за цікавий контент:

"Повністю згодна".

"Дякую за інформацію, було цікаво дізнатись".

"От все класно, крім за**атися із візою".

