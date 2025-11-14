Туристка розповіла про країну, де "за копійки" здають люкс-готелі (фото)

Хоча місця відпочинку в Іспанії та Португалії залишаються популярними серед британців, одна жінка вирішила побувати в місці трохи далі. Вона відвідала Вʼєтнам, де є так багато люкс-готелів, включаючи п'ятизіркові курорти всього за 22 фунти стерлінгів (близько 1200 гривень).

У новому серіалі мандрівниці та професорки Ханни Фрай "Нескінченний дослідник" вона пропонує інший підхід до подорожей, розглядаючи особливості історії та географії, що лежать в основі розташування деяких менш відвідуваних місць світу. Про це пише The Sun.

Вʼєтнам вразив туристку

Вона вирушила до деяких незвіданих місць на Ла-Гомері на Канарських островах та на острів біля узбережжя Південної Кореї. Але одне з місць, яке вона відвідала, було її першим візитом, і одне з місць, яке особливо вразило її, — це В'єтнам.

Ханна розповіла: "Я не очікувала, що мені так сподобається В'єтнам. Чесно кажучи, я ще не оновила свою думку про нього після перегляду військових фільмів. Тож, гадаю, я очікувала побачити справді бідне місце, де доведеться чимало боротися, але насправді такого не знайдеш".

В'єтнам Фото: The Sun

Доступна країна для відпочинку

За словами Ханни, там є хмарочоси та справді шикарні готелі. У В'єтнамі бурхливий туризм.

"Я була дуже здивована тим, як швидко їм вдалося змінити ситуацію порівняно з тим, якою вона була в минулому. Це дивовижна країна, справді красива, а люди там були неймовірно доброзичливі", — розповідає мандрівниця.

Як відомо, В'єтнам постійно входить до рейтингу найдоступніших країн для відпочинку.

В'єтнам часто входить до рейтингу найдоступніших країн для відпочинку Фото: The Sun

Найкраще місто Вʼєтнаму

Медіа Post оголосили Хоян у В'єтнамі найкращим місцем для подорожей на далекі відстані, враховуючи ціни на товари. Наприклад, готель Emerald Bay Hotel and Spa у Нячангу, В'єтнам, коштував усього 22 фунти стерлінгів за ніч.

З тераси на даху відкривається вид на море, є два басейни та безкоштовний доступ до приватного пляжу.

У Вʼєтнамі можна зняти номер у люкс-готелі за тисячу гривень Фото: The Sun

А на таких островах, як Мальдіви та Дубай, люкс-курорти можуть коштувати вам тисячі доларів.

Ханна сказала: "Чесно кажучи, у В'єтнамі вам навіть не потрібно нікуди їхати, щоб смачно поїсти — можна зупинитися на автомагістралі, де фактично є заправка".

Автентична їжа у В'єтнамі може коштувати всього 8 фунтів стерлінгів, а пиво — близько 1 фунта стерлінгів.

Готель у Вʼєтнамі Фото: The Sun

