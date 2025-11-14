Туристка рассказала о стране, где "за копейки" сдают люкс-отели (фото)
Хотя места отдыха в Испании и Португалии остаются популярными среди британцев, одна женщина решила побывать в месте немного дальше. Она посетила Вьетнам, где есть так много люкс-отелей, включая пятизвездочные курорты всего за 22 фунта стерлингов (около 1200 гривен).
В новом сериале путешественницы и профессора Ханны Фрай "Бесконечный исследователь" она предлагает другой подход к путешествиям, рассматривая особенности истории и географии, лежащие в основе расположения некоторых менее посещаемых мест мира. Об этом пишет The Sun.
Вьетнам поразил туристку
Она отправилась в некоторые неизведанные места на Ла-Гомере на Канарских островах и на остров у побережья Южной Кореи. Но одно из мест, которое она посетила, было ее первым визитом, и одно из мест, которое особенно поразило ее, — это Вьетнам.
Ханна рассказала: "Я не ожидала, что мне так понравится Вьетнам. Честно говоря, я еще не обновила свое мнение о нем после просмотра военных фильмов. Поэтому, думаю, я ожидала увидеть действительно бедное место, где придется немало бороться, но на самом деле такого не найдешь".
Доступная страна для отдыха
По словам Ханны, там есть небоскребы и действительно шикарные отели. Во Вьетнаме бурный туризм.
"Я была очень удивлена тем, как быстро им удалось изменить ситуацию по сравнению с тем, какой она была в прошлом. Это удивительная страна, действительно красивая, а люди там были невероятно дружелюбны", — рассказывает путешественница.
Как известно, Вьетнам постоянно входит в рейтинг самых доступных стран для отдыха.
Лучший город Вьетнама
Медиа Post объявили Хоян во Вьетнаме лучшим местом для путешествий на дальние расстояния, учитывая цены на товары. Например, отель Emerald Bay Hotel and Spa в Нячанге, Вьетнам, стоил всего 22 фунта стерлингов за ночь.
С террасы на крыше открывается вид на море, есть два бассейна и бесплатный доступ к частному пляжу.
А на таких островах, как Мальдивы и Дубай, люкс-курорты могут стоить вам тысячи долларов.
Ханна сказала: "Честно говоря, во Вьетнаме вам даже не нужно никуда ехать, чтобы вкусно поесть — можно остановиться на автомагистрали, где фактически есть заправка".
Аутентичная еда во Вьетнаме может стоить всего 8 фунтов стерлингов, а пиво — около 1 фунта стерлингов.
