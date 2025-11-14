Туристка рассказала о стране, где "за копейки" сдают люкс-отели (фото)

Хотя места отдыха в Испании и Португалии остаются популярными среди британцев, одна женщина решила побывать в месте немного дальше. Она посетила Вьетнам, где есть так много люкс-отелей, включая пятизвездочные курорты всего за 22 фунта стерлингов (около 1200 гривен).

В новом сериале путешественницы и профессора Ханны Фрай "Бесконечный исследователь" она предлагает другой подход к путешествиям, рассматривая особенности истории и географии, лежащие в основе расположения некоторых менее посещаемых мест мира. Об этом пишет The Sun.

Вьетнам поразил туристку

Она отправилась в некоторые неизведанные места на Ла-Гомере на Канарских островах и на остров у побережья Южной Кореи. Но одно из мест, которое она посетила, было ее первым визитом, и одно из мест, которое особенно поразило ее, — это Вьетнам.

Ханна рассказала: "Я не ожидала, что мне так понравится Вьетнам. Честно говоря, я еще не обновила свое мнение о нем после просмотра военных фильмов. Поэтому, думаю, я ожидала увидеть действительно бедное место, где придется немало бороться, но на самом деле такого не найдешь".

Вьетнам Фото: The Sun

Доступная страна для отдыха

По словам Ханны, там есть небоскребы и действительно шикарные отели. Во Вьетнаме бурный туризм.

"Я была очень удивлена тем, как быстро им удалось изменить ситуацию по сравнению с тем, какой она была в прошлом. Это удивительная страна, действительно красивая, а люди там были невероятно дружелюбны", — рассказывает путешественница.

Как известно, Вьетнам постоянно входит в рейтинг самых доступных стран для отдыха.

Вьетнам часто входит в рейтинг самых доступных стран для отдыха Фото: The Sun

Лучший город Вьетнама

Медиа Post объявили Хоян во Вьетнаме лучшим местом для путешествий на дальние расстояния, учитывая цены на товары. Например, отель Emerald Bay Hotel and Spa в Нячанге, Вьетнам, стоил всего 22 фунта стерлингов за ночь.

С террасы на крыше открывается вид на море, есть два бассейна и бесплатный доступ к частному пляжу.

Во Вьетнаме можно снять номер в люкс-отеле за тысячу гривен Фото: The Sun

А на таких островах, как Мальдивы и Дубай, люкс-курорты могут стоить вам тысячи долларов.

Ханна сказала: "Честно говоря, во Вьетнаме вам даже не нужно никуда ехать, чтобы вкусно поесть — можно остановиться на автомагистрали, где фактически есть заправка".

Аутентичная еда во Вьетнаме может стоить всего 8 фунтов стерлингов, а пиво — около 1 фунта стерлингов.

Отель во Вьетнаме Фото: The Sun

