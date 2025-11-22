"Більше ніколи не повернусь": туристка розповіла про найгіршу країну (фото)
Українка на імʼя Ірина відвідала Вʼєтнам. Вона прожила в країні три місяці, проте залишилася з не дуже приємними враженнями від цього.
В Instagram Ірина розповіла, що саме її розчарувало у Вʼєтнамі. Лише кілька моментів залишилися в памʼяті позитивними.
Чому Вʼєтнам розчарував
"А хочете знати, як виглядає єдина країна у світі, в яку я більше ніколи не повернусь. Тут пильно, шумно, брудно і просто божевільний трафік. А ще є відчуття, що в цій країні ніхто ніколи не чув про пішохідні переходи і правила дорожнього руху. На кожному кроці мене тут хотіли намахати на гроші. Тут їдять собак, і, до всього, це комуністична країна. Я жила тут три місяці і остаточно зрозуміла, що мене дико вибісило постійно відбиватися від навʼязливих продавців", — каже українка.
Втім, були й позитивні моменти: тут дешево, є багато красивих локацій і автентичних містечок. Зокрема, Ірина виділила вʼєтнамські міста Хоян та Сапа.
Ірина наголосила, що це просто не її країна і в неї були зависокі очікування, які не виправдали себе.
"І це не антиреклама. Просто, як на мене, Вʼєтнам надто розпіарений, тому я очікувала більшого", — каже жінка.
Реакція людей
У коментарях українці активно обговорюють туристичну позицію Ірини:
- "Класне відео, і смішно, і грішно. Цікава думка".
- "Мені так подобається, що у нас буквально протилежні відоси про цю країну".
- "Це ти ще в Індії не була".
- "Погоджуюсь, є позитивні та негативні моменти, але негативних, як на мене, більше".
