"Больше никогда не вернусь": туристка рассказала о худшей стране (фото)

Украинка по имени Ирина посетила Вьетнам. Она прожила в стране три месяца, однако осталась с не очень приятными впечатлениями от этого.

В Instagram Ирина рассказала, что именно ее разочаровало во Вьетнаме. Лишь несколько моментов остались в памяти положительными.

Почему Вьетнам разочаровал

"А хотите знать, как выглядит единственная страна в мире, в которую я больше никогда не вернусь. Здесь пыльно, шумно, грязно и просто сумасшедший трафик. А еще есть ощущение, что в этой стране никто никогда не слышал о пешеходных переходах и правилах дорожного движения. На каждом шагу меня здесь хотели намахать на деньги. Здесь едят собак, и, ко всему, это коммунистическая страна. Я жила здесь три месяца и окончательно поняла, что меня дико выбесило постоянно отбиваться от навязчивых продавцов", — говорит украинка.

Впрочем, были и положительные моменты: здесь дешево, есть много красивых локаций и аутентичных городков. В частности, Ирина выделила вьетнамские города Хоян и Сапа.

Украинка посетила Вьетнам Фото: Instagram

Ирина отметила, что это просто не ее страна и у нее были слишком высокие ожидания, которые не оправдали себя.

Украинка Ирина посетила Вьетнам Фото: Instagram

"И это не антиреклама. Просто, как по мне, Вьетнам слишком распиарен, поэтому я ожидала большего", — говорит женщина.

Вьетнам Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях украинцы активно обсуждают туристическую позицию Ирины:

"Классное видео, и смешно, и грешно. Интересное мнение".

"Мне так нравится, что у нас буквально противоположные видосы об этой стране".

"Это ты еще в Индии не была".

"Согласен, есть положительные и отрицательные моменты, но отрицательных, как по мне, больше".

