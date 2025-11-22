"Больше никогда не вернусь": туристка рассказала о худшей стране (фото)
Украинка по имени Ирина посетила Вьетнам. Она прожила в стране три месяца, однако осталась с не очень приятными впечатлениями от этого.
В Instagram Ирина рассказала, что именно ее разочаровало во Вьетнаме. Лишь несколько моментов остались в памяти положительными.
Почему Вьетнам разочаровал
"А хотите знать, как выглядит единственная страна в мире, в которую я больше никогда не вернусь. Здесь пыльно, шумно, грязно и просто сумасшедший трафик. А еще есть ощущение, что в этой стране никто никогда не слышал о пешеходных переходах и правилах дорожного движения. На каждом шагу меня здесь хотели намахать на деньги. Здесь едят собак, и, ко всему, это коммунистическая страна. Я жила здесь три месяца и окончательно поняла, что меня дико выбесило постоянно отбиваться от навязчивых продавцов", — говорит украинка.
Впрочем, были и положительные моменты: здесь дешево, есть много красивых локаций и аутентичных городков. В частности, Ирина выделила вьетнамские города Хоян и Сапа.
Ирина отметила, что это просто не ее страна и у нее были слишком высокие ожидания, которые не оправдали себя.
"И это не антиреклама. Просто, как по мне, Вьетнам слишком распиарен, поэтому я ожидала большего", — говорит женщина.
Реакция людей
В комментариях украинцы активно обсуждают туристическую позицию Ирины:
- "Классное видео, и смешно, и грешно. Интересное мнение".
- "Мне так нравится, что у нас буквально противоположные видосы об этой стране".
- "Это ты еще в Индии не была".
- "Согласен, есть положительные и отрицательные моменты, но отрицательных, как по мне, больше".
