"Мне здесь было страшно": украинка рассказала правду о популярных туристических городах (фото)

Украинка по имени Ирина посетила самые популярные города Великобритании среди туристов. Она осветила проблемы известных локаций, с которыми можно столкнуться там.

Ирина поделилась честным отзывом на большие британские города. В своем Instagram она показала кадры Лондона, Йорка, Манчестера и других.

Минусы британских городов

"Оцениваю самые популярные города Британии, в которых была. В конце — самый красивый. Лондон — 8 из 10. Без сомнения, это город из картинок и мечтаний еще со школьных лет, но мне здесь не хватило души. Много туристов и слишком быстрый ритм жизни. Манчестер — 4 из 10. Мне здесь было страшно", — сказала Ирина.

Украинка отметила, что там очень много мигрантов, митингов, наркоманов и странных людей.

Украинка посетила Лондон Фото: Instagram

Ливерпуль — 9 из 10. Этот город Ирине напомнил Одессу — набережная, чистые улочки, приятные люди и куча фанатов Beatles. Среди минусов — уличные туалеты и куча бездомных.

Ливерпуль Фото: Instagram

Йорк — 9 из 10.

"Город викингов, магии и духов. Как по мне, это самый живой городок Великобритании, но маленький. Потому что при желании весь Йорк можно обойти всего за один день", — говорит Ирина.

Йорк Фото: Instagram

Эдинбург — 11 из 10.

"Это самый красивый город, который я видела. Просто без комментариев, потому что здесь красивое все. Все пропитано магией Гарри Поттера и хочется постоянно куда-то идти гулять", — поделилась украинка.

В частности, Ирина посоветовала заморочиться с британской визой, но хотя бы раз туда приехать.

"Британия кардинально отличается от всего мира", — сказала туристка.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях пользователи сети поблагодарили за интересный контент:

"Полностью согласна".

"Спасибо за информацию, было интересно узнать".

"Вот все классно, кроме за**аться с визой".

