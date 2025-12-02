У великому місті ЄС заборонять оренду житла: що сталося

Короткострокова оренда житла для відпочинку, така як Airbnb, буде заборонена в популярному туристичному районі Європи вже наступного року.

Будапешт підтвердив, що оренда житла для відпочинку буде скасована в 6-му районі. Район Терезварош називають "Будапештським Бродвеєм", де розташовано низку театрів, а також Угорську державну оперу. Про це пише The Sun.

Що відомо про район та заборону

Тут також розташований проспект Андраші, величезний бульвар, який відвідують туристи, і популярна торгова вулиця з ресторанами та кафе.

Нові правила будуть введені з 1 січня 2026 року.

Зрештою, вони також можуть бути поширені на інші райони.

Дехто розкритикував нові правила, заявивши, що "ніхто не виграє від цієї заборони", а інші висловили побоювання, що це лише призведе до зростання цін на готелі.

Незважаючи на опір, уряд постановив, що заборона може бути продовжена.

У своїй заяві очільник Терезвароша Тамаш Шопроні заявив: "Верховний суд сьогодні постановив, що регулювання Терезвароша щодо Airbnb не є незаконним. Суд відхилив клопотання Урядової адміністрації, а це означає, що заборона на короткострокову оренду є законною, і регулювання може набути чинності 1 січня 2026 року".

Будапешт Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Причини рішення

Мер 6-го району додав: "Є будинки, де 50 відсотків усіх квартир виставлені на продаж через Airbnb. Місцевих жителів витісняють з центру міста та замінюють туристами — це не шлях вперед".

"Якщо ми продовжуватимемо в такому дусі, всі центри міста будуть схожі на своєрідний Діснейленд, з тими ж мережами, атракціонами, ресторанами — і без жодного місцевого жителя", — вважає Шопроні.

Оренда житла для туристів зросла на 80 відсотків з 2020 року, а це означає, що зараз більше Airbnb, ніж готельних номерів.

Будапешт Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

В середньому близько 40 відсотків туристів зупиняються в орендованому житлі для відпочинку в Будапешті — це вище, ніж середній показник по Європі, який становить 28 відсотків.

Хоча оренда житла для відпочинку буде заборонена, готелі та мініготелі не постраждають.

Минулого року Угорщина зазнала рекордного туризму: 18 мільйонів людей відвідали країну, третина з яких побувала в Будапешті. Це на 24 відсотки більше, ніж у 2023 році, що означає швидше зростання, ніж у таких містах, як Барселона.

Багато міст, які борються з надмірним туризмом, запроваджують аналогічні правила оренди житла для відпочинку. Одним з найсуворіших є Барселона, яка має намір заборонити всю оренду житла на Airbnb по всьому місту до 2028 року.

