У водах озера Лох-Несс помітили дивну триметрову істоту: що бачила туристка (фото)

Нова хвиля обговорень навколо легенди про Лох-Несса здійнялася після того, як американська туристка запевняє, що вона на власні очі побачила загадкову істоту в знаменитих шотландських водах.

Під час прогулянки біля замку Уркухарт, розташованого на березі озера, Мішон Мілке помітила у воді об'єкт, який, за її словами, мав такий самий вигляд, як "зображення з архіву спостережень за Нессі". Про це пише What's The Jam.

Американка розповіла, що спочатку її увагу привернула чорна голова, що піднялася над поверхнею озера. За кілька секунд після цього на воді з'явився виразний слід, хвиля довша за три метри.

"Я побачила чорну голову, що промайнула над водою. Це не виглядало як звичайна хвиля — скоріше як щось, що виринуло і створило свій власний малюнок на поверхні", — розповіла туристка.

За її словами, малюнок на воді був унікальним, не схожим на інші хвилі, а потім зник так само раптово, як з'явився.

Спостереження було зроблено 28 жовтня о 14:45, але громадськість дізналася про нього лише зараз.

Серія нових появ цього року

Видання зазначає, що минулого року було п'ять можливих зустрічей із легендарною істотою. Один із відпочивальників, Пітер Гойл, повідомив, що бачив щось темне, яке трималося на поверхні близько 30 секунд, а потім пішло під воду.

За весь 2023 рік було зафіксовано лише три такі повідомлення, у 2022-му — шість, а у 2021-му — сім.

У серпні 2023 року турист Стів Валентайн, перебуваючи на човні з сім'єю, також запевняв, що помітив у воді загадковий об'єкт. Йому вдалося зробити фотографію, яка пізніше викликала бурхливі дискусії, на знімку було видно темну пляму, що нагадує силует великої істоти.

