В водах озера Лох-Несс заметили странное трехметровое существо: что видела туристка (фото)

Новая волна обсуждений вокруг легенды о Лох-Нессе поднялась после того, как американская туристка уверяет, что она собственными глазами увидела загадочное существо в знаменитых шотландских водах.

Во время прогулки у замка Уркухарт, расположенного на берегу озера, Мишон Милке заметила в воде объект, который, по ее словам, выглядел точно так же, как "изображения из архива наблюдений за Несси". Об этом пишет What's The Jam.

Американка рассказала, что сначала ее внимание привлекла черная голова, поднявшаяся над поверхностью озера. Через несколько секунд после этого на воде появился отчетливый след, волна длиннее трех метров.

"Я увидела черную голову, мелькнувшую над водой. Это не выглядело как обычная волна — скорее как что-то, что вынырнуло и создало свой собственный рисунок на поверхности", — рассказала туристка.

По ее словам, рисунок на воде был уникальным, не похожим на другие волны, а затем исчез так же внезапно, как появился.

Американка рассказала, что сначала ее внимание привлекла черная голова, поднявшаяся над поверхностью озера Фото: Jam Press

Наблюдение было сделано 28 октября в 14:45, но общественность узнала о нем лишь сейчас.

Серия новых появлений в этом году

Издание отмечает, что в прошлом году было пять возможных встреч с легендарным существом. Один из отдыхающих, Питер Хойл, сообщил, что видел нечто темное, которое держалось на поверхности около 30 секунд, а затем ушло под воду.

За весь 2023 год было зафиксировано всего три таких сообщения, в 2022-м — шесть, а в 2021-м — семь.

В августе 2023 года турист Стив Валентайн, находясь на лодке с семьей, также уверял, что заметил в воде загадочный объект. Ему удалось сделать фотографию, которая позже вызвала бурные дискуссии, на снимке было видно темное пятно, напоминающее силуэт крупного существа.

Ранее Фокус сообщал, что камера для поимки Лох-несского чудовища пролежала под водой 55 лет. В Шотландии подводный аппарат Boaty McBoatface неожиданно обнаружил историческую находку во время плановых испытаний. Под водой была найдена старая камера, предназначенная для съемки легендарного Лох-несского чудовища.

Также стало известно, что шутник организовал "извержение" вулкана на Аляске. В 1974 году Оливер Бикар устроил один из самых знаменитых первоапрельских розыгрышей в истории, инсценировав извержение спящего вулкана Эджком. Шутка оказалась настолько эффектной, что ее вспоминают до сих пор.