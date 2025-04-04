Загадка с глубины: камера для поимки Лох-несского чудовища пролежала под водой 55 лет

В Шотландии подводный аппарат Boaty McBoatface неожиданно обнаружил историческую находку во время плановых испытаний. Под водой была найдена старая камера, предназначенная для съемки легендарного Лох-несского чудовища.

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Об этом пишет The Mirror.

Как сообщили представители Национального океанографического центра (NOC), камера, помещенная в герметичный цилиндрический корпус, находилась на глубине более 100 метров и была случайно поднята на поверхность после того, как запуталась в винтах аппарата. По мнению специалистов, устройство провело под водой более полувека.

"Хотя мы и не ожидали такой находки, приятно осознавать, что нам удалось вернуть общественности маленький кусочек истории охоты на Несси", — отметил инженер NOC Сэм Смит.

Эдриан Шайн сказал, что ловушка была "весьма изобретательной" Фото: PA

Идентифицировать устройство помог известный исследователь Лох-Несса Адриан Шайн. Он рассказал, что камера принадлежала Рою МакКалу — сотруднику Лох-Несского бюро расследований и профессору Чикагского университета. Таких камер в 1960-х годах было шесть, и каждая была частью уникальной подводной "ловушки" с приманкой и часовым механизмом.

"Это была гениальная конструкция: камера Instamatic с часовым механизмом и встроенной вспышкой делала четыре снимка, если леску с приманкой над ней дергали. Примечательно, что корпус сохранил устройство в сухости более 55 лет на глубине свыше 130 метров", — рассказал Шайн.

Камера запечатлела лишь темные глубины озера Фото: PA

Несмотря на усилия ученых прошлого, фотографии, сделанные камерой, не принесли доказательств существования чудовища — на них лишь дно озера.

Теперь находка отправлена в Лох-Несский центр — музей в деревне Друмнадрочит, где она займет достойное место среди артефактов многолетней охоты за одной из самых загадочных легенд Британии.

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