Загадка з глибини: камера для упіймання Лох-несського чудовиська пролежала під водою 55 років

У Шотландії підводний апарат Boaty McBoatface несподівано виявив історичну знахідку під час планових випробувань. Під водою було знайдено стару камеру, призначену для зйомки легендарного Лох-несського чудовиська.

Related video

Про це пише The Mirror.

Як повідомили представники Національного океанографічного центру (NOC), камера, поміщена в герметичний циліндричний корпус, перебувала на глибині понад 100 метрів і була випадково піднята на поверхню після того, як заплуталася у гвинтах апарата. На думку фахівців, пристрій провів під водою понад півстоліття.

"Хоча ми й не очікували такої знахідки, приємно усвідомлювати, що нам вдалося повернути громадськості маленький шматочок історії полювання на Нессі", — зазначив інженер NOC Сем Сміт.

Едріан Шайн сказав, що пастка була "вельми винахідливою" Фото: PA

Ідентифікувати пристрій допоміг відомий дослідник Лох-Несса Адріан Шайн. Він розповів, що камера належала Рою МакКалу — співробітнику Лох-Неського бюро розслідувань і професору Чиказького університету. Таких камер у 1960-х роках було шість, і кожна була частиною унікальної підводної "пастки" з приманкою і годинниковим механізмом.

"Це була геніальна конструкція: камера Instamatic з годинниковим механізмом і вбудованим спалахом робила чотири знімки, якщо волосінь із приманкою над нею смикали. Примітно, що корпус зберіг пристрій у сухості понад 55 років на глибині понад 130 метрів", — розповів Шайн.

Камера зафіксувала лише темні глибини озера Фото: PA

Незважаючи на зусилля вчених минулого, фотографії, зроблені камерою, не принесли доказів існування чудовиська — на них лише дно озера.

Тепер знахідку відправлено до Лох-Неського центру — музею в селі Друмнадрочіт, де вона посяде гідне місце серед артефактів багаторічного полювання за однією з найзагадковіших легенд Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина в дитинстві створила секретний код, який розшифрували через роки. 22-річна Еллі з Орегона випадково прославилася в соцмережах. Вона спробувала розшифрувати свій дитячий код, але у неї нічого не вийшло.

Також стало відомо, що жартівник організував "виверження" вулкана на Алясці. У 1974 році Олівер Бікар влаштував один із найзнаменитіших першоквітневих розіграшів в історії, інсценувавши виверження сплячого вулкана Еджком. Жарт виявився настільки ефектним, що його згадують досі.