Дівчина в дитинстві створила секретний код, який розшифрували через роки (фото)

22-річна Еллі з Орегона (США) випадково прославилася в соцмережах, коли спробувала розшифрувати свій дитячий код, але в неї нічого не вийшло.

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Своєю історією американка поділилася на популярному форумі Reddit.

Дівчина виклала сторінку зі старого щоденника, написану в придуманій нею системі шифрування. За кілька днів публікація набрала понад 97 тисяч голосів.

За словами Еллі, ще в школі вона захопилася азбукою Морзе і на її основі придумала свій код. Найчастіше вона використовувала його під час занять у церкві — так ніхто не міг підглянути її особисті записи. Тільки ось одного разу це зіграло проти неї: через майже 10 років вона не змогла згадати, як працює шифр.

Дівчина ще в школі вона захопилася азбукою Морзе і на її основі придумала свій код Фото: Reddit

Подивившись на фото користувачі форуму вирішили допомогти дівчині в коментарях. Один із них навіть роздрукував її запис і вручну вивів структуру коду. Незабаром з'ясувалося: "зашифрований щоденник" виявився рецептом кремового ризотто — з рисом для суші, білим вином, цибулею і куркою.

Результат підтвердила сама Еллі. Ризотто справді було її улюбленою стравою, а кулінарія — захопленням. Завдяки розшифровці вона не тільки отримала забутий рецепт, а й згадала, як влаштований її код: кожна літера — це вертикально записана абетка Морзе, з'єднана діагональними лініями.

Цікаво, що спроби розшифрувати текст за допомогою ШІ виявилися невдалими. За словами Еллі, більшість моделей давали збій і не дали жодного вірного результату. На її думку, цей випадок став іронічним нагадуванням про те, що іноді краще довіритися людям, а не алгоритмам.

"Я до біса люблю Reddit. Хтось викладає дурницю, придуману в дитинстві, а інтернет розгадує її за кілька годин", — написав один із коментаторів.

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