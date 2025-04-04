Девушка в детстве создала секретный код, который расшифровали спустя годы (фото)

22-летняя Элли из Орегона (США) случайно прославилась в соцсетях, когда попыталась расшифровать свой детский код, но у нее ничего не вышло.

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Своей историей американка поделилась на популярном форуме Reddit.

Девушка выложила страницу из старого дневника, написанную в придуманной ею системе шифрования. За пару дней публикация набрала более 97 тысяч голосов.

По словам Элли, еще в школе она увлеклась азбукой Морзе и на ее основе придумала свой код. Чаще всего она использовала его во время занятий в церкви — так никто не мог подглядеть ее личные записи. Только вот однажды это сыграло против нее: спустя почти 10 лет она не смогла вспомнить, как работает шифр.

Девушка еще в школе она увлеклась азбукой Морзе и на ее основе придумала свой код Фото: Reddit

Посмотрев на фото пользователи форума решили помочь девушке в комментариях. Один из них даже распечатал ее запись и вручную вывел структуру кода. Вскоре выяснилось: "зашифрованный дневник" оказался рецептом кремового ризотто — с рисом для суши, белым вином, луком и курицей.

Результат подтвердила сама Элли. Ризотто действительно было ее любимым блюдом, а кулинария — увлечением. Благодаря расшифровке она не только получила забытый рецепт, но и вспомнила, как устроен ее код: каждая буква — это вертикально записанная азбука Морзе, соединенная диагональными линиями.

Интересно, что попытки расшифровать текст с помощью ИИ оказались неудачными. По словам Элли, большинство моделей давали сбой и не дали ни одного верного результата. По ее мнению, этот случай стал ироничным напоминанием о том, что иногда лучше довериться людям, а не алгоритмам.

"Я чертовски люблю Reddit. Кто-то выкладывает ерунду, придуманную в детстве, а интернет разгадывает ее за пару часов", — написал один из комментаторов.

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