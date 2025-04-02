Найкращий розіграш в історії: жартівник організував "виверження" вулкана на Алясці

1974 року житель Аляски Олівер Бікар влаштував один із найзнаменитіших першоквітневих розіграшів в історії, інсценувавши виверження сплячого вулкана Еджком. Жарт виявився настільки ефектним, що його згадують досі.

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Про цей випадок згадує видання Sitka Alaska.

1 квітня 1974 року жителі Ситки, Аляска (США), прокинулися в паніці, адже з давно сплячого вулкана Еджкумбе повалив густий чорний дим. Багато хто вирішив, що почалося справжнє виверження. Але за цим "пробудженням" стояла зовсім не стихія — а людина з незвичайним почуттям гумору.

Місцевий житель Порки Олівер Бікар влаштував один із найзухваліших першоквітневих жартів в історії Аляски. На світанку він орендував гелікоптер, занурив у нього сотні старих автомобільних шин, каністри з дизельним паливом, димові шашки і вирушив до вершини вулкана. Помічники допомогли йому вивантажити шини прямо в кратер, після чого все це підпалили, викликавши щільне задимлення, схоже на вулканічну активність.

Вулкан Еджкумб, Аляска Фото: Sitka Alaska

Щоб не було сумнівів у намірах, Поркі накреслив на снігу велетенський напис "APRIL FOOL" заввишки в 50 футів (трохи більше ніж 15 метрів).

Поки жителі Ситки спостерігали "виверження", телефони поліції, радіостанцій і навіть берегової охорони дзвонили без угаву. Командир берегової охорони направив до вулкана вертоліт і китобійне судно. Навіть авіакомпанія Alaska Airlines змінила маршрут одного з рейсів, щоб пасажири могли помилуватися "активним" Еджкумбе з повітря.

Попри те, що Поркі повідомив поліцію й авіаційні служби, про берегову охорону він забув — що викликало справжню паніку в командуванні.

Вулкан Еджкумб, Аляска, Фото: Sitka Alaska

Пізніше ця історія потрапила у стрічки новин і розлетілася по всьому світу. А один із жителів Сіткі навіть написав Поркі через шість років, після реального виверження вулкана Сент-Геленс: "Цього разу ти перегнув палицю".

Видання зазначає, що Поркі Бікар пішов із життя, але його жарт назавжди залишився частиною міської легенди.

Раніше Фокус повідомляв, що покинуте село, поглинуте ліанами, стало туристичним дивом. У Китаї є місце, де природа майже стерла сліди людського життя. Покинуте село Хоутуван, колись населене 2 000 жителями, з часом перетворилося на порослі зеленню руїни.

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