Покинуте село, поглинуте ліанами, стало туристичним дивом (фото)

У Китаї є місце, де природа майже стерла сліди людського життя. Покинуте село Хоутуван, колись населене 2 000 жителями, з часом перетворилося на порослі зеленню руїни.

Related video

Про це пише Express.

У глибинах архіпелагу Шенгсі, за чотири години їзди від Шанхая, ховається дивовижне місце — село Хоутуван. Колись тут вирувало життя, а населення налічувало близько 2 000 осіб. Сьогодні ж це повністю занедбане поселення, де природа взяла гору і перетворила колишні будинки на зелені руїни, що зачаровують.

Причиною відтоку жителів став ізольований характер острова Шенгшан, де розташоване село. Відсутність зручного сполучення з материком, складні маршрути й обмежені можливості змусили людей залишати рідні місця в пошуках кращого життя, роботи й освіти.

У 2002 році село офіційно визнали покинутим.

У 2017 році в селі відкрився оглядовий майданчик і пішохідні маршрути Фото: CNN

Відтоді занедбані кам'яні будинки обросли ліанами й чагарниками. Зелені зарості буквально захопили споруди: пробралися всередину через вікна і двері, вкрили дахи й перетворили вулиці на "вузькі стежки крізь джунглі". Зовнішній вигляд села нагадує сцени з казок або постапокаліптичних фільмів.

У 2015 році фотографії цього унікального місця стали вірусними в інтернеті, викликавши хвилю туристичного інтересу. А вже 2017 року тут відкрили оглядовий майданчик і пішохідні маршрути, що дають змогу безпечно дослідити дику красу Хоутувана.

Дістатися до села можна автобусом і поромом із Шанхая.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.