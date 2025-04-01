Заброшенная деревня, поглощенная лианами, стала туристическим чудом (фото)

В Китае есть место, где природа почти стерла следы человеческой жизни. Заброшенная деревня Хоутуван, когда-то населенная 2 000 жителями, со временем превратилась в поросшие зеленью руины.

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Об этом пишет Express.

В глубинах архипелага Шэнгси, в четырех часах езды от Шанхая, скрывается удивительное место — деревня Хоутуван. Когда-то здесь кипела жизнь, а население насчитывало около 2 000 человек. Сегодня же это полностью заброшенное поселение, где природа взяла верх и превратила бывшие дома в завораживающие зеленые руины.

Причиной оттока жителей стал изолированный характер острова Шэнгшан, где расположена деревня. Отсутствие удобного сообщения с материком, сложные маршруты и ограниченные возможности вынудили людей покидать родные места в поисках лучшей жизни, работы и образования.

В 2002 году деревню официально признали покинутой.

В 2017 году в деревне открылась смотровая площадка и пешеходные маршруты Фото: CNN

С тех пор заброшенные каменные дома обросли лианами и кустарниками. Зеленые заросли буквально захватили постройки: пробрались внутрь через окна и двери, покрыли крыши и превратили улицы в "узкие тропинки сквозь джунгли". Внешний вид деревни напоминает сцены из сказок или постапокалиптических фильмов.

В 2015 году фотографии этого уникального места стали вирусными в интернете, вызвав волну туристического интереса. А уже в 2017 году здесь открылась смотровая площадка и пешеходные маршруты, которые позволяют безопасно исследовать дикие красоты Хоутувана.

Добраться до деревни можно на автобусе и пароме из Шанхая.

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