Лучший розыгрыш в истории: шутник организовал "извержение" вулкана на Аляске

В 1974 году житель Аляски Оливер Бикар устроил один из самых знаменитых первоапрельских розыгрышей в истории, инсценировав извержение спящего вулкана Эджком. Шутка оказалась настолько эффектной, что ее вспоминают до сих пор.

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Об этом случае вспоминает издание Sitka Alaska.

1 апреля 1974 года жители Ситки, Аляска (США), проснулись в панике, ведь с давно спящего вулкана Эджкумбе повалил густой черный дым. Многие решили, что началось настоящее извержение. Но за этим "пробуждением" стояла вовсе не стихия — а человек с необыкновенным чувством юмора.

Местный житель Порки Оливер Бикар устроил одну из самых дерзких первоапрельских шуток в истории Аляски. На рассвете он арендовал вертолет, погрузил в него сотни старых автомобильных шин, канистры с дизельным топливом, дымовые шашки и отправился к вершине вулкана. Помощники помогли ему выгрузить шины прямо в кратер, после чего все это подожгли, вызвав плотное задымление, похожее на вулканическую активность.

Вулкан Эджкумб, Аляска Фото: Sitka Alaska

Чтобы не было сомнений в намерениях, Порки начертал на снегу гигантскую надпись "APRIL FOOL" высотой в 50 футов (чуть более 15 метров).

Пока жители Ситки наблюдали "извержение", телефоны полиции, радиостанций и даже береговой охраны звонили без умолку. Командир береговой охраны направил к вулкану вертолет и китобойное судно. Даже авиакомпания Alaska Airlines изменила маршрут одного из рейсов, чтобы пассажиры могли полюбоваться "активным" Эджкумбе с воздуха.

Несмотря на то, что Порки уведомил полицию и авиационные службы, про береговую охрану он забыл — что вызвало настоящую панику в командовании.

Вулкан Эджкумб, Аляска, Фото: Sitka Alaska

Позже эта история попала в ленты новостей и разлетелась по всему миру. А один из жителей Ситки даже написал Порки спустя шесть лет, после реального извержения вулкана Сент-Хеленс: "На этот раз ты перегнул палку".

Издание отмечает, что Порки Бикар ушел из жизни, но его шутка навсегда осталась частью городской легенды.

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